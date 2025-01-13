Французские военные «слили» данные о базе субмарин через фитнес-приложение

Гренландии необходимо усилить безопасность острова в ответ на угрозы со стороны избранного президента США Дональда Трампа о возможном применении силы. Как сообщило агентство KNR, с таким заявлением после поездки в Копенгаген выступил премьер-министр острова Муте Эгеде.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо сохранить национальное единство, чтобы избежать любых военных конфликтов и добиться полной независимости Гренландии.

Эгеде добавил, что Арктический регион сейчас заинтересовал многие могущественные государства, поэтому остров способен извлечь выгоды из сложившейся ситуации.

«Мы открыты для добычи полезных ископаемых и останемся таковыми в ближайшие годы», - добавил премьер-министр.

Он подчеркнул, что Гренландия намерена добиваться независимости, чтобы будущее острова решали только его жители, которые не хотят считать себя ни датчанами, ни американцами.

Ранее Эгеде заявил о чрезмерной зависимости острова во внешней политике от Дании. Он пояснил, что для любых переговоров с иностранными инвесторами ему приходится приглашать датского посла. По словам главы правительства, это приводит к серьезным проблемам.

Гренландии необходимо усилить безопасность острова в ответ на угрозы со стороны избранного президента США Дональда Трампа о возможном применении силы. Как сообщило агентство KNR , с таким заявлением после поездки в Копенгаген выступил премьер-министр острова Муте Эгеде.