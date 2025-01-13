13 января 2025, 19:23

Французские военные «слили» данные о базе субмарин через фитнес-приложение

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Военнослужащие ВМС Франции случайно раскрыли секретные данные о месте дислокации французских подлодок через приложение для фитнеса Strava. Об этом сообщила газета Le Monde.

По информации источника, пользующиеся приложением военнослужащие записывали данные о тренировках, оставляя открытыми профили. Благодаря этому любой желающий мог узнать геолокацию моряков и вычислить расписание работы подводных лодок.

Также бойцы публиковали информацию о пробежках вдоль закрытого пирса. Это раскрывало место стоянки подлодок. Один из военных жаловался подписчикам в социальной сети, что не мог публиковать посты из-за трудного восстановления «после двух с половиной месяцев в ящике».

В конце 2024 года Daily Mail писала о царящих в британском флоте дедовщине и разврате. В статье рассказали о случаях групповых изнасилований, употреблении моряками наркотиков и грязных церемониях посвящения.

Военные Франция
13 января 2025, 19:57
Угрозы Трампа о силовом захвате напугали правительство Гренландии
Global Look Press
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Гренландии необходимо усилить безопасность острова в ответ на угрозы со стороны избранного президента США Дональда Трампа о возможном применении силы. Как сообщило агентство KNR, с таким заявлением после поездки в Копенгаген выступил премьер-министр острова Муте Эгеде.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо сохранить национальное единство, чтобы избежать любых военных конфликтов и добиться полной независимости Гренландии.

Эгеде добавил, что Арктический регион сейчас заинтересовал многие могущественные государства, поэтому остров способен извлечь выгоды из сложившейся ситуации.

«Мы открыты для добычи полезных ископаемых и останемся таковыми в ближайшие годы», - добавил премьер-министр.

Он подчеркнул, что Гренландия намерена добиваться независимости, чтобы будущее острова решали только его жители, которые не хотят считать себя ни датчанами, ни американцами.

Ранее Эгеде заявил о чрезмерной зависимости острова во внешней политике от Дании. Он пояснил, что для любых переговоров с иностранными инвесторами ему приходится приглашать датского посла. По словам главы правительства, это приводит к серьезным проблемам.

Гренландии необходимо усилить безопасность острова в ответ на угрозы со стороны избранного президента США Дональда Трампа о возможном применении силы. Как сообщило агентство KNR , с таким заявлением после поездки в Копенгаген выступил премьер-министр острова Муте Эгеде.

США Международные отношения Дональд Трамп Арктика Гренландия
13 января 2025, 19:01
Обнаженное тело пропавшего туриста всплыло у пляжа в Таиланде
Unsplash
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На пляже в Таиланде обнаружили тело пропавшего в начале января британского туриста. Об этом сообщило издание National World.

По информации источника, погибшим оказался 28-летний Реган Келли из Лондона. Он приехал в страну еще 30 декабря и поселился в хостеле Mad Monkey Hostel на Пхукете.

С утра 3 января британец перестал выходить на связь с родными. Его отец и сестра обратились в полицию, а затем прибыли в Таиланд, чтобы помочь в поисках.

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и установили, что погибший незадолго до пропажи повздорил с другим мужчиной в баре. Его оппонент преследовал Келли до набережной, затем последовательность событий выяснить оказалось невозможно.

В конце декабря в Таиланде после падения с крутой набережной погиб российский врач Сергей Калчанов. Он прилетел в Паттайю на зимний отдых.

Великобритания Таиланд
13 января 2025, 17:25
Следы наркотиков нашли в туалетах парламента Финляндии
Global Look Press
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Посетившие новогоднюю вечеринку в парламенте Финляндии журналисты издания Yle обнаружили в туалетах три вида наркотиков. Подтверждение журналисты получили по итогам проведенной лабораторной экспертизы.

Авторы отметили, что основные торжества проходили на пятом этаже здания парламента. Но для чистоты эксперимента журналисты также проверили уборные на других этажах. По итогам проверки собранных образцов экспертиза показала наличие следов амфетамина, экстази и кокаина.

Проводивший проверку главный операционный директор лаборатории Калле Лагерблум заявил, что остаточных веществ запрещенных препаратов очень мало, но они явно есть. При этом он не исключил, что следы амфетамина могли остаться от лекарственных препаратов, которые выписывают пациентам с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Также специалист подчеркнул, что следы наркотиков оставили люди, которые преднамеренно или непреднамеренно контактировали с наркотиками.

Лагерблум объяснил, что наркотические средства могли попасть в туалеты парламента из выделений человека, который ранее употреблял запрещенные вещества. Но также они могли остаться на одежде, если человек ехал в общественном транспорте рядом с наркокурьером.

В 2022 году занимавшая пост премьер-министра Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала из-за частной вечеринки. На опубликованном в социальных сетях видео с торжества внимательные пользователи услышали слово jauho, которое означает мука, но на сленге также называют наркотики. После скандала глава правительства прошла тест, который показал отрицательный результат. При этом Марин принесла извинения за свое неподобающее поведение.

Наркотики Финляндия Журналистика Депутаты
13 января 2025, 16:07
В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения
Unsplash
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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии рядом с юго-восточным побережьем острова Кюсю. Об этом сообщило РИА «Новости».

Толчки зафиксировали около 21:19 по местному времени (15:19 по московскому). Их ощущали на всем острове, в том числе в Осаке. Для Кюсю и нескольких соседних островов объявили предупреждение об угрозе цунами высотой до метра.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее газета Daily Mail предрекла разрушительное землетрясение и цунами в Северной Америке из-за почти тысячекилометрового разлома на дне Тихого океана от юга Канады до севера Калифорнии. По ее данным, если такая катастрофа произойдет, то погибнуть могут более десяти тысяч американцев, в частности, жители штатов Вашингтон и Орегон.

Землетрясения Япония

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