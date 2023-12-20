Французские фермеры вслед за польскими пострадали из-за импорта с Украины

За последние 20 лет, по словам парламентария, доля французской продукции на сельскохозяйственном рынке сильно сократилась, а половину объема фруктов, овощей и кур стали завозить, в том числе с Украины. Эммануэль Таше де ла Пажери заявил, что к импортерам отнеслись лояльней, чем к местным производителям.

«Вызывает беспокойство тот факт, что эти импортируемые продукты часто не соответствуют социальным и экологическим стандартам, которые предъявляются французским фермерам», - сказал он.

Член парламента заявил, что аграрии разочаровались в действиях властей. Правительство сначала вынуждало их вкладываться в сертификацию, повышение продаж, модернизацию производства и выпуск органических продуктов, а теперь на фоне высокой инфляции и потока импорта потребовало снизить цены. Эммануэль Таше де ла Пажери потребовал устранить эту несправедливость.

На убытки из-за украинского зерна жаловались польские фермеры.

RT сообщил, что для поддержки собственных производителей правительство ввело временное эмбарго.