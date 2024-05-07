Французская система борьбы с дронами перепутала их с вентиляторами

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Авторы статьи отметили, что после недавней серии тестов систему признали далеко не «превосходной».

«В условиях города она находит каждый третий беспилотный летательный аппарат, только на расстоянии 800 метров <…> система также перепутала вентиляторы кондиционеров с беспилотниками», - указали в публикации.

Также во время Олимпийских игр 2024 года планируется задействовать британскую систему радиоэлектронного подавления аппаратов.

В последних числах апреля Греция передала Олимпийский огонь организаторам Игр в Париже. За церемонией наблюдали тысячи туристов. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.