16 октября 2024, 12:36

Французская полиция задержала повара из Перми за подготовку беспорядков

Global Look Press
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Во Франции против россиянина Кирилла Грязнова возбудили уголовное дело. Работающего в Париже повара обвинили в сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков во время Олимпиады, сообщило РИА «Новости».

Прокуратура Парижа подтвердила, что судебное расследование в отношении гражданина России началось в июле этого года. По статье о шпионаже Грязнову грозит до 30 лет лишения свободы. По требованию МВД у подозреваемого провели обыск.

«Обнаруженные в ходе него элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр», - отметили в прокуратуре.

По данным «Коммерсанта» , повар из Перми привлек внимание иностранных спецслужб, когда был в Болгарии. По информации издания, мужчина в нетрезвом состоянии рассказывал случайным людям о том, что будет выполнять во Франции «секретное задание».

Ранее в немецком городе Гарделеген полиция остановила на территории военного объекта велосипедиста из России. Мужчина проехал к центру подготовки военнослужащих, несмотря на шлагбаумы и предупреждающие знаки.

Шпионаж Париж Франция Полиция Олимпиада в Париже — 2024
16 октября 2024, 08:37
Сийярто озвучил неожиданное условие для мира на Украине
Global Look Press
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Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания может принести самую большую надежду на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат объяснил, что не знает другого политика, который может «направить всю международную политическую арену к более мирной позиции».

Сийярто 12 октября раскритиковал главного соперника Трампа на выборах - вице-президента США Камалу Харрис. Он осудил ее за высказывание в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана и назвал ее заявление скандальным. Также министр увидел в словах Харрис неуважение к народу Венгрии.

Ранее Трамп выступил на предвыборном митинге в Калифорнии и предупредил, что Белый дом в ближайшие три месяца может развязать третью мировую войну. По его словам, в случае победы Харрис на выборах США грозит вооруженный конфликт с Россией.

Венгрия Дональд Трамп Выборы президента США
16 октября 2024, 07:33
Глава Всемирного банка оценил нанесенный Палестине ущерб в ходе боевых действий
Global Look Press
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Ущерб, который получила Палестина во время боевых действий, составляет около 14-20 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга в интервью агентству Reuters.

«Экономический ущерб от этой войны во многом зависит от того, как сильно она распространится. Если она не распространится, то, скорее всего, нанесет меньший ущерб мировой экономической системе», - сказал он.

Банга напомнил, что Газа и Палестина вносят сравнительно малый вклад в мировую экономику. При этом если конфликт еще больше распространится в регионе, то это будет совершенно иной проблемой, заметил он. Если эскалация приведет к более масштабному конфликту, военные действия будут проходить в тех местах, которые «вносят больший вклад в мировую экономику», добавил Банга.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить убийства палестинцев американским оружием. Он напомнил, что ситуация обернулась «беспрецедентной гуманитарной катастрофой».

Банки Всемирный банк Палестина
16 октября 2024, 06:59
Стало известно, когда между Россией и Белоруссией могут отменить роуминг
Unsplash
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Специалисты могут завершить работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией до конца года. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, проделанная работа уже имеет серьезный результат.

«Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ - до конца года», - подчеркнул он.

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко уже на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства могут запустить проект по отмене роуминга.

По словам замглавы российского МИД Михаила Галузина , такая мера поможет развитию туризма и налаживанию контактов между населением.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Союзное государство
16 октября 2024, 03:21
США задействовали в учениях российский вертолет
РИА «Новости»
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Вертолет Ми-17 российского производства задействовали в учениях американских военных, рассказали РИА «Новости» представители командования специальных операций армии страны. Там добавили, что не могут сообщить о мероприятии больше подробностей.

«Речь идет просто об учениях. В связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть их суть», - отметили собеседники агентства.

В Европе начались учения НАТО Steadfast Noon. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, эти мероприятия нарушают договоренности в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Эксперт добавил, что натовские военные будут отрабатывать возможные удары по России.

США Вертолеты Военные учения Россия

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