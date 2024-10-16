Французская полиция задержала повара из Перми за подготовку беспорядков

Прокуратура Парижа подтвердила, что судебное расследование в отношении гражданина России началось в июле этого года. По статье о шпионаже Грязнову грозит до 30 лет лишения свободы. По требованию МВД у подозреваемого провели обыск.

«Обнаруженные в ходе него элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр», - отметили в прокуратуре.

По данным «Коммерсанта» , повар из Перми привлек внимание иностранных спецслужб, когда был в Болгарии. По информации издания, мужчина в нетрезвом состоянии рассказывал случайным людям о том, что будет выполнять во Франции «секретное задание».

Ранее в немецком городе Гарделеген полиция остановила на территории военного объекта велосипедиста из России. Мужчина проехал к центру подготовки военнослужащих, несмотря на шлагбаумы и предупреждающие знаки.