Французам решили запретить добычу урана в Нигере

«Второе и последнее уведомление подойдет к концу 19 июня, после чего разрешение на деятельность компании (Orano SA - прим. ред.) будет отозвано», - процитировало агентство письмо.

Предложение французской компании по разработке месторождения не отвечает ожиданием властей, следует из документа. В агентстве напомнили, что Имурарен - одно из крупнейших месторождений урана, французы получили разрешение на добычу в 2009 году.

В мае Нигер и США договорились о выводе военных из республики до 15 сентября. Власти двух стран согласовали детали вывода американских частей из региона.