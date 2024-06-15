15 июня 2024, 20:28

Французам решили запретить добычу урана в Нигере

Freepik
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Власти Нигера могут отозвать право на добычу урана у крупнейшей добывающей компании Orano SA из Франции. Речь идет о месторождении Имурарен, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ Министерства горнодобывающей промышленности Нигера.

«Второе и последнее уведомление подойдет к концу 19 июня, после чего разрешение на деятельность компании (Orano SA - прим. ред.) будет отозвано», - процитировало агентство письмо.

Предложение французской компании по разработке месторождения не отвечает ожиданием властей, следует из документа. В агентстве напомнили, что Имурарен - одно из крупнейших месторождений урана, французы получили разрешение на добычу в 2009 году.

В мае Нигер и США договорились о выводе военных из республики до 15 сентября. Власти двух стран согласовали детали вывода американских частей из региона.

США Франция Промышленность Нигер
15 июня 2024, 19:12
Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ
РИА «Новости»
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Румыния решила не допускать к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию. Об этом рассказал пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип, сообщило РИА «Новости».

Сначала республика пообещала не выдавать визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ. Для некоторых граждан ограничения действуют на уровне Евросоюза.

«Решение также направлено против Белоруссии», - заявил Филип.

Депутат Леонид Слуцкий отметил, что ситуация заставляет возобновить дискуссию о необходимости пребывания представителей России в организации. По его мнению, при такой дискриминации вообще нет смысла оставаться в ассамблее.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в ущемлении россиян. Дипломат отметила, что международные правовые институты деградировали, для Европы стала нормой дискриминация России.

Белоруссия ОБСЕ Визы Россия Евросоюз Румыния
15 июня 2024, 18:34
Немецкая полиция посоветовала болельщикам на Евро употреблять наркотики вместо алкоголя
Unsplash
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Немецкая полиция обратилась к футбольным фанатам перед матчем между сборными Англии и Сербии на чемпионате Европы и предложила болельщикам заменить алкоголь марихуаной. Об этом сообщила газета The Sun.

Игра состоится 16 июня Гельзенкирхене. По мнению немецких полицейских, употребление марихуаны успокоит болельщиков, в отличие от распития алкоголя.

Каннабис легализовали в Германии 1 июня. Несмотря на рекомендацию правоохранителей, на стадионе и в фан-зонах запретят курение.

«Если мы увидим группу людей, пьющих алкоголь, и другую группу, курящую марихуану, мы, конечно, обратим более пристальное внимание на первых», - подчеркнул сотрудник полиции Гельзенкирхена Стефан Книпп.

Жители США стали курить каннабис чаще, чем пить алкоголь, сообщил RT. Профессор Университета Карнеги-Меллона Джонатан Колкинс изучил статистику за период с 1979 по 2022 год и выяснил, что уровень потребления марихуаны на душу населения вырос в 15 раз.

Германия Наркотики Алкоголь Футбол Европа Полиция
15 июня 2024, 17:10
Слуцкий усомнился в необходимости участия России в ПА ОБСЕ
Unsplash
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Действия румынских властей ставят под вопрос пребывание России на сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Бухаресте. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Парламентарий прокомментировал отказ Румынии в выдаче виз российской делегации. Сложившаяся ситуация заставляет возобновить дискуссию о необходимости пребывания представителей России в организации.

«Если продолжается последовательная визовая дискриминация, если нас не слышат и не хотят слышать, нет никакого смысла оставаться в такой Ассамблее», - заявил Слуцкий.

Румыния отказала делегации в визах из-за «российской агрессии против Украины». Россия запомнит это решение, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

ОБСЕ Визы Россия Румыния
15 июня 2024, 16:52
Россия помогла Армении запустить железнодорожное сообщение с Грузией
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Российские специалисты участвовали в восстановлении железных дорог в Армении, которые пострадали из-за стихийного бедствия. Об этом заявил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, Россия помогла в рекордные сроки наладить железнодорожное сообщение с Грузией. Специалисты работали в круглосуточном режиме, чтобы избежать негативных последствий нарушения связи между странами.

«Единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну», - подчеркнул Оверчук.

Зампредседателя правительства добавил, что через эту дорогу в страну доставляют жизненно важные грузы, в том числе топливо и продовольствие. По восстановленному пути уже запустили первый поезд.

Ранее в Лорийской и Тавушской области Армении произошло наводнение. В мае Россия направила в страну специалистов РЖД для восстановления пострадавших от стихии путей.

Грузия Армения Дороги Россия Поезда

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