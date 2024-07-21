Францию призвали выйти из НАТО

Ассоциация немецких журналистов Network Recherche исключила из своего состава репортера и автора книг о президенте России Хуберта Зайпеля за полученный им гонорар от российского предпринимателя. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление объединения.

Зайпеля обвинили в нарушении правил журналистской этики и удару по авторитету профессии журналиста. По данным союза, автор получил 600 тысяч евро от российского предпринимателя для поддержки своих книг.

Скандал вокруг выплаты возник в ноябре 2023 года после публикации расследования телеканала ZDF и журнала Der Spiegel.

Они заявили, что Зайпель получал спонсорские гонорары из России во время работы над книгами о Владимире Путине для издательства Hoffmann und Campe, съемок документального фильма о России и интервью у российского лидера в качестве независимого журналиста для канала Norddeutscher Rundfunk (NDR).

В ходе проведенного аудита телеканал не нашел нарушений в поведении Зайпеля. Там отметили, что, если репортер и получал деньги из России, то к созданному им материалу отношения они не имеют. Но при этом там отметили, что журналист не уведомлял об этих поступлениях, в чем и заключалось его главное нарушение.

Зайпель не отрицал, что получил гонорар из России, но при этом подчеркивал, что на содержание книг или снятых им материалов это не оказало никакого влияния. По словам писателя, он не имел никаких обязательств перед спонсором за содержание.