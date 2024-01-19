Францию призвали выйти из НАТО, приближающего третью мировую войну

Подготовленный Саудовской Аравией, Катаром, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Иорданией план мирного урегулирования в секторе Газа получил поддержку США. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Собеседники заявили, что речь идет о рамочном соглашении: пять стран Персидского залива возьмут на себя разрешение кризиса и ждут от Израиля ответного шага - работы над созданием независимого палестинского государства «Сделка повлечет за собой признание Израиля Саудовской Аравией. Это практически повторение подписания пакта, подготовленного США, который сорвала атака 7 октября», - заявил один источников.

Участники беседы уточнили, что соглашение предусматривает перевод Газы под контроль сил безопасности, которые подготовят арабские страны. С этим пунктом согласились США, которые считают, что палестинцы должны сами управлять своей территорией. Арабские страны подчеркнули, что готовы оплатить восстановление разрушенного сектора, если Израиль даст гарантии, что новых бомбежек после заключения мира не будет.

Источники подчеркнули, что мирный план Израилю передал госсекретарь США Энтони Блинкен во время январской поездки по странам Ближнего Востока.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху косвенно подтвердил получение мирного плана по Газе. В ходе пресс-конференции в минувший четверг, 18 января он заявил, что не примет идею создания палестинского государства.

«Премьер-министр должен быть способен сказать „нет“ нашим друзьям», - привело слова политика агентство Associated Press.

Телеканал NBC со ссылкой сразу на шесть источников в правительстве Израиля уточнил, что публичное заявление Нетаньяху не совсем соответствует действительности. План по Газе внимательно изучают и считают, что его принятие обеспечит премьеру политическую победу.

«Если саудиты придут со сделкой, которая будет выгодной для Израиля, конечно, мы за нее проголосуем», - сказал изданию советник одного из членов военного кабинета Израиля.

При этом он отметил, что быстрой принятие сделки не станет. Израильтяне пока не готовы принять создание палестинского государства, так как атака ХАМАС еще жива в памяти.

Собеседники NBC в Белом доме не исключили, что если действующий израильский премьер продолжит упрямится, то сделку предложат следующему главе кабмина.