Франция закрыла посольство в Нигере

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«Посольство республики в Нигере приостановило работу до дальнейшего уведомления», - заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники дипломатического представительства продолжат исполнять свои обязанности из Парижа. Консульство Франции в регионе будет и далее осуществлять деятельность.

В конце июля 2023 года военные Нигера объявили об отстранении Мохамеда Базума с поста президента. Командующий президентской гвардией Абдурахман Тчиани вышел в эфир национального телевидения, представившись руководителем новоиспеченного «Национального совета по защите отечества».

В октябре Франция начала вывод своих воинских подразделений с территории Нигера. Нынешнее правительство африканского государства анонсировало намерение разобрать авиабазу Ниамея.