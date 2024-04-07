Франция забила тревогу из-за российских «Цирконов»

Российские гиперзвуковые ракет «Циркон» - стратегический сигнал для Запада. Такое заявление сделал обозреватель французской газеты La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.

«Использование ракеты „Циркон“ против <…> объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную <…> на то, чтобы послать сигнал противникам России», - написал Хессун.

Такой стратегический ход демонстрирует способность российского оружия противостоять самым сложным системам противовоздушной обороны, даже американским зенитным комплексам Patriot.

«Приверженность России разработке и использованию „Циркона“, запускаемого с фрегатов в Черном море, подтверждает ее желание укрепить мощь своего военно-морского флота», - добавил автор.

«Цирконы» практически неуловимы для современных средств обороны. Благодаря этому оружию Россия может поражать наземные и морские цели, тем самым усиливая ее наступательный потенциал.

Российская армия нарастила мощь военно-космических и ракетных сил. Ранее использование «Циркона» назвали знаковой вехой в развитии гиперзвукового оружия. Такие аппараты не только позволяют ракетам поражать цели на более дальних расстояниях и с большей скоростью, но и выполнять маневры. США пытаются запустить похожие программы.