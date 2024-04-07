07 апреля 2024, 11:32

Франция забила тревогу из-за российских «Цирконов»

РИА «Новости»
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Российские гиперзвуковые ракет «Циркон» — стратегический сигнал для Запада. Такое заявление сделал обозреватель французской газеты La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.

Российские гиперзвуковые ракет «Циркон» - стратегический сигнал для Запада. Такое заявление сделал обозреватель французской газеты La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.

«Использование ракеты „Циркон“ против <…> объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную <…> на то, чтобы послать сигнал противникам России», - написал Хессун.

Такой стратегический ход демонстрирует способность российского оружия противостоять самым сложным системам противовоздушной обороны, даже американским зенитным комплексам Patriot.

«Приверженность России разработке и использованию „Циркона“, запускаемого с фрегатов в Черном море, подтверждает ее желание укрепить мощь своего военно-морского флота», - добавил автор.

«Цирконы» практически неуловимы для современных средств обороны. Благодаря этому оружию Россия может поражать наземные и морские цели, тем самым усиливая ее наступательный потенциал.

Российская армия нарастила мощь военно-космических и ракетных сил. Ранее использование «Циркона» назвали знаковой вехой в развитии гиперзвукового оружия. Такие аппараты не только позволяют ракетам поражать цели на более дальних расстояниях и с большей скоростью, но и выполнять маневры. США пытаются запустить похожие программы.

США Ракеты Россия Оружие Армия Франция
07 апреля 2024, 11:28
Стали известны главные торговые партнеры России
Unsplash
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Лидером по товарообороту с Россией по итогам 2023 года стал Китай. Главными российскими партнерами также оказались Индия, Турция, Белоруссия и Казахстан. Об этом сообщило РИА «Новости».

Товарооборот Китая и России за прошлый год составил 240,1 миллиарда долларов, что составляет почти треть от общего объема торговли (710,1 миллиарда долларов).

В список лидеров также вошла Индия (до 64,9 миллиарда долларов), Турция (56,5 миллиарда), Белоруссия (55 миллиардов долларов) и Казахстан (26 миллиардов долларов).

В десятку главных партнеров издание включило Южную Корею, Германию, ОАЭ, Бразилию и Нидерланды.

Ранее главное таможенное управление КНР заявило о росте товарооборота с Россией в январе–феврале 2024 года. Этот показатель увеличился на 9,3%. В начале года Китай поставил в Россию товары на 16,808 миллиарда долларов.

Турция Белоруссия Индия Россия Китай Экономика
07 апреля 2024, 11:07
Турция введет визовый режим с Таджикистаном с 20 апреля
Unsplash
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Турции введет визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель департамента информации таджикского МИД.

«Визовая система для граждан Таджикистана будет введена Турцией с 20 апреля 2024 года. Турция официально проинформировала Таджикистан об этой мере 6 апреля по дипломатическим каналам», - рассказал собеседник агентства.

До этого граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и оставаться там до 90 дней.

Ранее правоохранители в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от ИГИЛ*. Ими оказались гражданине Таджикистана и Киргизии. Предположительно, они собирались устроить теракт в Турции. У них нашли автомобильную рацию, форму жандармерии, электронные материалы и инструкции.

* ИЛИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Турция Киргизия Визы Россия Таджикистан
07 апреля 2024, 08:50
Эквадор озвучил причину скандального задержания Гласа в посольстве Мексики
Global Look Press
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Бывший вице-президент Хорхе Глас мог сбежать из мексиканского посольства, поэтому Эквадор решил взять диппредставительство штурмом и арестовать обвиняемого. Об этом РИА «Новости» заявила глава эквадорского МИД Габриэла Соммерфельд.

«Решение президента было принято из-за реального риска неизбежного побега гражданина, который должен был предстать перед судом», - пояснила дипломат.

В издании отметили, что силовое проникновение полиции в посольство встревожило генсека ООН Антониу Гутерреша. По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, эквадорским властям следовало соблюдать неприкосновенность диппредставительства.

«Генеральный секретарь встревожен насильственным проникновением эквадорских сил безопасности в помещения посольства Мексики в Кито», - указали в ООН.

Ранее из-за захвата посольства Мексика и Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что эквадорские власти своими действиями нарушили международное право.

Мексика Задержания Суд ООН Полиция Латинская Америка Эквадор
07 апреля 2024, 08:45
Маск назвал вескую причину для освоения новых планет
Global Look Press
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Если человечество не будет осваивать новые планеты и звездные системы, оно просуществует всего несколько сотен лет. Таким мнением поделился американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск в соцсети Х.

«Если мы станем межпланетными, а впоследствии межзвездными, то наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего лишь несколько сотен лет», - ответил он на соответствующий вопрос одного из пользователей.

Цивилизации следует сохранить текущий уровень технологического развития в следующие 20 лет, считает Маск. Именно столько времени, по его мнению, понадобится на то, чтобы «Марс стал самодостаточным».

В январе бизнесмен назвал самой большой проблемой человечества демографический коллапс.

Ранее он сделал неутешительный прогноз на 2024 год. Илон Маск заявил, что этот год станет «еще более безумным», чем предыдущий.

Планета Марс Планета Земля Илон Маск

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