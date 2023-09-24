Франция выведет войска из Нигера до конца года

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«Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом», - отметил он.

По его словам, «упорядоченный вывод войск» начнется в ближайшие недели. Закончить эту процедуру власти Франции планируют до конца года. Главное - чтобы все прошло без происшествий, добавил он.

Ранее Макрон заявил, что страна решила отозвать своего посла и всех сотрудников диппредставительства в Нигере. В ближайшие часы они вернутся в Париж, сказал он.

Несколько часов назад стало известно, что нигерские власти запретили самолетам Франции находиться в воздушном пространстве их страны. Речь идет о летательных аппаратах, принадлежащих стране или нанятых ею.