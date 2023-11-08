08 ноября 2023, 08:24

Франция выделит Украине 200 млн евро на закупку оружия

Unsplash
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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что правительство передаст в фонд помощи Украине дополнительные 200 миллионов евро. На эти деньги киевский режим сможет закупать оружие, сообщило Agence France-Presse.

«[Члены парламента] проголосовали в рамках комитета за поправку, позволяющую выделить новые 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины», - объявил он.

Кабмин, по словам Себастьяна Лекорню, обеспечит выдачу кредитов на эту сумму. Он заявил, что благодаря траншу киевский режим сможет продолжать закупки французского оружия.

Франция планировала снабдить Вооруженные силы Украины зенитными ракетными комплексами Crotale , радиолокационными системами GM200, предназначенными для Дании самоходными артиллерийскими установками Caesar , бронетранспортерами, танками MX-10RC , другими видами вооружений. Президент Эммануэль Макрон отказался от срочных поставок истребителей и заявил, что киевский режим нуждается в другой технике.

Украина Франция Деньги
08 ноября 2023, 09:05
Путин назвал нынешнюю обстановку в мире крайне напряженной
РИА «Новости»
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В настоящее время международная обстановка находится в напряженном состоянии, появляются новые очаги конфликтов и обостряются старые. Об этом в видеообращении к участникам встречи секретарей Совбезов государств — членов СНГ заявил президент России Владимир Путин.

«Мы видим, что обстановка остается крайне напряженной и сложной. В ряде регионов появились новые очаги конфликтов и обострились застарелые», - сказал он.

Глава государства отметил, что встречи секретарей Совбезов стран СНГ имеют большое значение для обеспечения национальных интересов и суверенитета участников, развития и укрепления системы коллективной безопасности.

«Повестка вашей встречи очень насыщенная и содержательная. Вам предстоит наметить совместные шаги на перспективу в защите граждан от внешних и внутренних угроз, обменять практическими наработками и опытом, обсудить ситуацию в регионах и в мире», - добавил Путин.

Ранее президент заявил, что некоторые страны предпринимали попытки расшатать позиции легитимной власти в государствах в составе СНГ.

Владимир Путин
08 ноября 2023, 09:01
Местонахождение лидера ХАМАС раскрыли в Израиле
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Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар спрятался в бункере, позволяя командирам подразделений умирать. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Синвар спрятался в бункере и отправляет своих командиров умирать. Наши командиры руководят подразделениями непосредственно на передовой и добиваются успеха в сражениях», - сказал он.

Галант отметил высокую эффективность израильских военнослужащих в борьбе с ХАМАС.

«Все совершенные усилия привели к экстраординарным достижениям. Мы бьем по террористам на местах, устраняем командиров рот и батальонов», - добавил министр.

Вечером во вторник стало известно, что израильская армия прорвалась в центральные районы города Газа , крупнейшего населенного пункта палестинского анклава. Генерал-майор ЦАХАЛ Ярон Финкельман заявлял, что солдаты обнаруживают большое количество подземных тоннелей, где уничтожают боевиков и их вооружение.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
08 ноября 2023, 08:48
«Засядет в бункере». Экс-аналитик Пентагона предрек Зеленскому бесславный конец
Unsplash
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Правление президента Украины Владимира Зеленского подойдет к концу. В 2024 году он спрячется в бункере или исчезнет, заявила в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски.

«Я не желаю ему зла, но не думаю, что [в 2024 году] он будет на Украине. А если он там, то засядет в бункере. Это своего рода конец», - сказала она.

Украина, по словам Квятковски, потеряла половину своего населения. Она призвала извлечь урок из произошедшего в этой стране.

В гибели помощника главкома Вооруженных сил Украины Геннадия Частякова подполковник увидела признак разрушения политической и военной структуры. Карен Квятковски заявила, что украинских генералов занимает только их собственное выживание. Владимира Зеленского она назвала марионеткой США и заявила, что призывы Запада пойти навстречу России поставили его в ужасное положение.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил, что киевскому режиму придется согласиться на условия российской стороны. Он заявил, что Владимир Зеленский либо погибнет, либо уйдет в отставку.

Владимир Зеленский Украина
08 ноября 2023, 08:46
Байден и Си Цзиньпин могут встретиться 15 ноября на саммите АТЭС в США
pxhere.com
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин запланировали проведение двусторонних переговоров 15 ноября в Сан-Франциско. Политики встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщило агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника.

Подготовка встречи лидеров подошла к финальному этапу, отметил источник. Однако руководство Китая до сих пор официально не подтвердило участие Си Цзиньпина в саммите.

Ранее помощник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден с нетерпением ждал возможности провести диалог с китайским коллегой.

При этом в администрации американского лидера уточнили, что точное подтверждение переговоров появится после визита главы МИД Китая Ван И в ближайшие недели. Несмотря на это, Белый дом начал подготовку к визиту председателя КНР.

Последняя встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином случилась в рамках саммита «Большой двадцатки» на Бали в ноябре 2022 года. Лидеры обеих стран поддержали идею о налаживании американо-китайских отношений. Однако весной текущего года военные Соединенных Штатов сбили аэростат КНР , поэтому все усилия оказались напрасными.

США Переговоры Китай Си Цзиньпин Джо Байден

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