Франция выделит Украине 200 млн евро на закупку оружия

Путин назвал нынешнюю обстановку в мире крайне напряженной

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В настоящее время международная обстановка находится в напряженном состоянии, появляются новые очаги конфликтов и обостряются старые. Об этом в видеообращении к участникам встречи секретарей Совбезов государств — членов СНГ заявил президент России Владимир Путин.

«Мы видим, что обстановка остается крайне напряженной и сложной. В ряде регионов появились новые очаги конфликтов и обострились застарелые», - сказал он.

Глава государства отметил, что встречи секретарей Совбезов стран СНГ имеют большое значение для обеспечения национальных интересов и суверенитета участников, развития и укрепления системы коллективной безопасности.

«Повестка вашей встречи очень насыщенная и содержательная. Вам предстоит наметить совместные шаги на перспективу в защите граждан от внешних и внутренних угроз, обменять практическими наработками и опытом, обсудить ситуацию в регионах и в мире», - добавил Путин.

Ранее президент заявил, что некоторые страны предпринимали попытки расшатать позиции легитимной власти в государствах в составе СНГ.