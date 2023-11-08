Франция выделит Украине 200 млн евро на закупку оружия
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что правительство передаст в фонд помощи Украине дополнительные 200 миллионов евро. На эти деньги киевский режим сможет закупать оружие, сообщило Agence France-Presse.
«[Члены парламента] проголосовали в рамках комитета за поправку, позволяющую выделить новые 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины», - объявил он.
Кабмин, по словам Себастьяна Лекорню, обеспечит выдачу кредитов на эту сумму. Он заявил, что благодаря траншу киевский режим сможет продолжать закупки французского оружия.
Франция планировала снабдить Вооруженные силы Украины зенитными ракетными комплексами Crotale , радиолокационными системами GM200, предназначенными для Дании самоходными артиллерийскими установками Caesar , бронетранспортерами, танками MX-10RC , другими видами вооружений. Президент Эммануэль Макрон отказался от срочных поставок истребителей и заявил, что киевский режим нуждается в другой технике.