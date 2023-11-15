Франция выдала ордер на арест президента Сирии

По уголовному делу о применении химоружия, преступлениях против человечества и соучастии в военных преступлениях выдали четыре ордера на арест. Кроме Башара Асада обвинили его брата, командующего Республиканской гвардией Сирии Махера Асада и двух генералов.

Организация по запрещению химического оружия зафиксировала самый крупный случай применения химоружия в Сирии 21 августа 2013 года в Восточной Гуте , пригороде Дамаска. Правозащитники заявили, что от снарядов с зарином погибли от 300 до 700 человек. Спустя четыре года по договоренности с умеренной оппозицией там создали зону деэскалации.

Власти Сирии не подтвердили применение химоружия. Башар Асад обвинил страны Запада в пренебрежении нормами международного права и краже нефти.