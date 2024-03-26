Франция сорвала заседание Совбеза ООН по Югославии

«Сегодня, в 25-летие агрессии НАТО против Югославии, мы наблюдаем очередной акт дипломатической агрессии со стороны Франции, которая входит в НАТО. В этот раз это случилось в СБ ООН», - сказал он.

По словам дипломата, западные страны прибегли к процедурным маневрам и не допустили созыва Совбеза по важному вопросу. Он назвал их действия агрессией в отношении свободы слова и выражения в высшем органе ООН. Василий Небензя сказал, что бомбардировки Югославии имели серьезные последствия для Сербии и всего региона Западных Балкан.

Члены Совбеза ООН не приняли российскую повестку дня заседания. Ее поддержали Алжир и Китай, еще 11 стран воздержались. Для обсуждения предложенного Россией вопроса требовались девять голосов.

Судьбу Югославии предрекли Украине. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страну разделят на четыре части.