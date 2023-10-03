Франция согласилась подписать договор с Арменией на поставку военной техники

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Соглашение позволит Армении обеспечить свою защиту, подчеркнула Колонна. Она добавила, что более детально говорить об этом не хочет.

«Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении», - сказала Колонна.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ранее высказался о решении армянских властей присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда. По его мнению, в этом вопросе могут быть замешаны США и Франция.

Национальное собрание Армении 3 октября ратифицировало Римский статут МУС. Такое решение поддержали только представители власти, оппозиция же проголосовала против.