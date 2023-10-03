Франция согласилась подписать договор с Арменией на поставку военной техники
Франция согласилась на подписание договора с Арменией, который позволит предоставить стране военную технику. Об этом сообщила глава французского МИД Катрин Колонна, чьи слова привело РИА «Новости».
Соглашение позволит Армении обеспечить свою защиту, подчеркнула Колонна. Она добавила, что более детально говорить об этом не хочет.
«Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении», - сказала Колонна.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ранее высказался о решении армянских властей присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда. По его мнению, в этом вопросе могут быть замешаны США и Франция.
Национальное собрание Армении 3 октября ратифицировало Римский статут МУС. Такое решение поддержали только представители власти, оппозиция же проголосовала против.