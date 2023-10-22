Франция с Арменией договорятся о покупке вооружений

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Он отметил, что нужно позволить Армении защитить своих мирных жителей, воздушное пространство и границы.

До этого высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе сообщил, что Европейский союз может расширить свою миссию в Армении в ответ на угрозы суверенитету страны со стороны Азербайджана. Таким образом он прокомментировал заявления журналистов о том, что из-за слабой реакции ЕС на военные действия в Нагорном Карабахе Азербайджан может атаковать территорию Армении.

Несколько дней назад Армения заявила о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал главные принципы урегулирования конфликта, и в их числе оказалось подтверждение территориальной целостности страны.