Франция с Арменией договорятся о покупке вооружений
Франция и Армения планируют заключить соглашение о покупке французских вооружений, в частности в сфере ПВО, уже сегодня, 22 октября. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Parisie.
Он отметил, что нужно позволить Армении защитить своих мирных жителей, воздушное пространство и границы.
До этого высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе сообщил, что Европейский союз может расширить свою миссию в Армении в ответ на угрозы суверенитету страны со стороны Азербайджана. Таким образом он прокомментировал заявления журналистов о том, что из-за слабой реакции ЕС на военные действия в Нагорном Карабахе Азербайджан может атаковать территорию Армении.
Несколько дней назад Армения заявила о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал главные принципы урегулирования конфликта, и в их числе оказалось подтверждение территориальной целостности страны.