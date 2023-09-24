Франция решила отозвать посла в Нигере

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«Франция решила вернуть своего посла. В ближайшие часы наш посол вместе со множеством дипломатов вернется во Францию», - сказал он.

Ранее стало известно, что Нигер закрыл воздушное пространство для самолетов из Франции. Речь обо всех французских летательных аппаратах или зафрахтованных этой страной, в том числе принадлежащих компании Air France.

Накануне, 23 сентября, представитель переходного военного правительства Нигера Амаду Абдраман обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в сговоре с парижскими властями. Он заявил, что генсек специально препятствовал участию Нигера в Генассамблее при «при попустительстве Франции».