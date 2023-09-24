Франция решила отозвать посла в Нигере
Французские власти решили отозвать своего посла и персонал посольства в Нигере. В ближайшее время они вернутся в Париж. Об этом сообщил глава Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.
«Франция решила вернуть своего посла. В ближайшие часы наш посол вместе со множеством дипломатов вернется во Францию», - сказал он.
Ранее стало известно, что Нигер закрыл воздушное пространство для самолетов из Франции. Речь обо всех французских летательных аппаратах или зафрахтованных этой страной, в том числе принадлежащих компании Air France.
Накануне, 23 сентября, представитель переходного военного правительства Нигера Амаду Абдраман обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в сговоре с парижскими властями. Он заявил, что генсек специально препятствовал участию Нигера в Генассамблее при «при попустительстве Франции».