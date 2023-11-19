Франция провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты

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«Себастьен Лекорню сообщает об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты М51.3, который был проведен без ядерного заряда», - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что испытания продемонстрировали эффективную работу по модернизации устройства. Учебная боевая часть ракеты прилетела в северную часть Атлантики «в сотнях километров от берега». В коммюнике также подчеркнули, что проверку работы аппарата провели в соответствии с международным правом.

Ранее издание The Drive сообщило, что ВМС США испытали оружие в литоральном боевом корабле Savannah типа Independence, которое получило название «Независимость». Американские военные запустили зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6) в восточной части Тихого океана. По их данным, она способна поражать воздушные и надводные цели.

Франция успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету М51.3. Об этом сообщил ТАСС , со ссылкой на министра вооруженных сил государства Себастьена Лекорню.