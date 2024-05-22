Франция провела тестовый пуск модернизированной ракеты ASMPA
Первое испытание способной нести ядерный заряд ракеты ASMPA провели во Франции. Об этом в соцсети X сообщил министр Вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.
Он уточнил, что тестовый пуск модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки выполнил самолет французских ВВС Rafale.
По словам Лекорню, все прошло успешно. Это испытание, подчеркнул министр, конкретизирует задачи, изложенные в законе о военном планировании, касательно сил ядерного сдерживания.
Данный запуск обновленной ракеты «демонстрирует их превосходство и оперативную надежность», заключил Лекорню.
Французский закон о военном планировании, который упомянул министр, приняли в июле прошлого года. Документ предусматривает выделение свыше 400 миллиардов евро на военные расходы в 2024–2030 годах. Это на 40% выше оборонного бюджета республики в предыдущем периоде планирования, отметили «Известия».