25 марта 2024, 04:17

Франция повысила уровень террористической угрозы после трагедии в Crocus City Hall

Pixabay
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Власти Франции после теракта в Crocus City Hall повысили уровень террористической угрозы до наивысшего. Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Габриэль Атталь.

«После теракта в Москве президент Республики [Эммануэль Макрон] собрал сегодня вечером в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности. <…> Мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов», - написал Атталь.

В теракте в Crocus City Hall погибли 137 человек, пострадали 182 человека. Басманный суд Москвы отправил под стражу четырех граждан Таджикистана, которых подозревают в совершении теракта. Их отправили в СИЗО сроком на один месяц и 28 дней, то есть до 22 мая 2024 года.

Терроризм Франция Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 03:17
ВВС США оценили перехват своих бомбардировщиков российским МиГ
Unsplash
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ВВС США прокомментировали действия российского пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который предотвратил нарушение границы РФ в небе над Баренцевым морем американскими бомбардировщиками В-1. Комментарий разместила пресс-служба Военно-воздушных сил Штатов.

«К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», - сказано в пресс-релизе.

Американские бомбардировщики следовали в Европу для «планового развертывания», уточнили военные. Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом.

При приближении российского истребителя американские военные самолеты сменили курс и улетели в другую сторону от российской границы.

США Истребители Военные Самолеты
24 марта 2024, 17:55
«Мощь интеллекта». Захарова иронично отреагировала на выводы ФРГ о теракте
Global Look Press
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Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что связанные с «Исламским государством» (запрещено в России) террористы якобы причастны к атаке в Crocus City Hall. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что немецкие власти почему-то спешат с выводами по теракту в Красногорске, но не торопятся расследовать подрывы на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что связанные с «Исламским государством» (запрещено в России) террористы якобы причастны к атаке в Crocus City Hall. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что немецкие власти почему-то спешат с выводами по теракту в Красногорске, но не торопятся расследовать подрывы на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток - 2».

«Глубокий анализ. Сила мысли. Мощь интеллекта. Когда, интересно, эта женщина с такой же уверенностью скажет что-нибудь про теракты в отношении „Северных потоков“», - с иронией отреагировала Захарова.

Дипломат заметила, что в Германии за 1,5 года не придумали ни одной версии. Там даже не стали объяснять подрыв газопровода атакой террористов.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что американские власти не видят свидетельств, указывающих на причастность Украины к теракту в Подмосковье. По последним данным, а результате нападения погибли 137 человек , пострадали - 180.

Германия Мария Захарова Россия Северный поток Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 17:20
«Нет свидетельств». Камала Харрис заявила о непричастности Украины к теракту в Подмосковье
Global Look Press
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Ничто не указывает на то, что в совершении теракта в Подмосковье замешана Украина. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в интервью каналу ABC.

«Нет, нет совершенно никаких свидетельств [причастности Украины]», - сообщила она.

Харрис назвала случившееся «актом терроризма» и трагедией и добавила, что американцам следует выразить соболезнования семьям жертв.

Ранее о непричастности Украины заявляла представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена , США осуждают теракт в Crocus City Hall. Он назвал преступление «чудовищным» и выразил глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всем пострадавшим. Блинкен добавил, что Соединенные Штаты осуждают терроризм во всех его формах и солидарны с россиянами.

США Стрельба Камала Харрис Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 13:18
Президент Ирака назвал теракт в «Крокусе» трусливым преступлением
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Власти Ирака осудили теракт в Crocus City Hall, который произошел в Красногорске 22 марта. Президент Абдель Латиф Рашид направил соболезнования в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщил МИД России.

Рашид подчеркнул, что во время нападения погибли ни в чем не повинные граждане. Он подчеркнул, что Ирак солидарен с российским народом в борьбе с подобными гнусными преступлениями.

«Мы осуждаем это трусливое преступление», - добавил президент Ирака.

Лидеры многих стран мира отреагировали на трагедию в Красногорске, в том числе Словении, Анголы, Северной Кореи, США.

В воскресенье в России объявили национальный траур. К зданию концертного зала продолжают идти люди, чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу.

Ирак Стрельба в Crocus City Hall

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