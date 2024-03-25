Франция повысила уровень террористической угрозы после трагедии в Crocus City Hall
Власти Франции после теракта в Crocus City Hall повысили уровень террористической угрозы до наивысшего. Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Габриэль Атталь.
«После теракта в Москве президент Республики [Эммануэль Макрон] собрал сегодня вечером в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности. <…> Мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов», - написал Атталь.
В теракте в Crocus City Hall погибли 137 человек, пострадали 182 человека. Басманный суд Москвы отправил под стражу четырех граждан Таджикистана, которых подозревают в совершении теракта. Их отправили в СИЗО сроком на один месяц и 28 дней, то есть до 22 мая 2024 года.