Франция пообещала поставить Армении ракеты для ПВО

«О ракетах малой, средней и иной дальности. Если <…> Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение», - сказал глава французского военного ведомства.

Премьер-министр Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке новой войны против Армении. Он уверен, что мир между двумя странами немыслим. Лидер республики объявил о заморозке участия Армении в Договоре о коллективной безопасности 23 февраля.

При этом ранее в центре Еревана прошел митинг с требованием отставки Пашиняна. Но власти заявили, будто призывы к перевороту в Армении устроила Россия.