Франция пообещала поставить Армении ракеты для ПВО
Франция готова предоставить Армении ракеты для систем противовоздушной обороны при острой нужде. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню, сообщило РИА «Новости».
«О ракетах малой, средней и иной дальности. Если <…> Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение», - сказал глава французского военного ведомства.
Премьер-министр Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке новой войны против Армении. Он уверен, что мир между двумя странами немыслим. Лидер республики объявил о заморозке участия Армении в Договоре о коллективной безопасности 23 февраля.
При этом ранее в центре Еревана прошел митинг с требованием отставки Пашиняна. Но власти заявили, будто призывы к перевороту в Армении устроила Россия.