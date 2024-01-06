«Пятьдесят пять тысяч четыреста девяноста два предприятия обанкротились в 2023 году, невиданный с 2017 года уровень», - заявили в докладе.

В большинстве случаев речь идет о малых и средних предприятиях с численностью сотрудников до 250 человек. При этом крупные компании тоже пострадали - в прошлом году их обанкротилось на 72% больше, чем за предыдущее десятилетие.

В отчете отметили, что предприятия обанкротились, в том числе из-за роста цен на энергетику и увеличения процентных ставок, что увеличило стоимость финансирования компаний.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальных сетях, что французскую экономику восстановит отмена антироссийских санкций. По его словам, в стране произошел «резкий крах производства» и чтобы исправить ситуацию, нужно отменить санкции против РФ, выйти из Евросоюза и развивать «экономический патриотизм».