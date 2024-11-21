21 ноября 2024, 00:53

Франция отреагировала на рукопожатие Макрона и Лаврова

РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Бразилии пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову, однако регулярных контактов между ними нет. Официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан сообщил об этом телеканалу LCI.

«Между президентом Франции и главой МИД России состоялся краткий контакт, о нем много писали в СМИ. Это рукопожатие стало темой многочисленных комментариев, однако регулярного диалога нет», - сказал он.

Взаимодействие Франции и России Лемуан назвал хаотичным и нерегулярным. Он отказался комментировать вероятность проведения телефонных переговоров между министрами иностранных дел этих стран.

Саммит G20 прошел 18 и 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Макрон отыскал Лаврова на полях мероприятия , чтобы пожать ему руку. Этот момент попал на видео и, к удивлению главы МИД России , вызвал большой резонанс в западной прессе.

Сергей Лавров G20 Эммануэль Макрон Международные отношения Франция Саммит G20 в Бразилии
21 ноября 2024, 00:25
В США заявили о боеготовности сил стратегического сдерживания
Flickr
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Стратегическое командование (СТРАКОМ) США подготовилось к тому, что следующим командующим вооруженными силами страны станет новоизбранный президент Дональд Трамп. Об этом заявил представитель стратегического командования американского минобороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен, сообщило РИА «Новости».

«Подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание. Поэтому ядерные силы готовы», - заявил он.

Бьюкенен подчеркнул в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, что ядерные силы полностью готовы к передаче власти в США.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что обновленная ядерная доктрина России не опасна для США и НАТО.

США Пентагон Военные Запад
21 ноября 2024, 00:06
Пентагон призвал к диалогу с Россией ради предотвращения ядерной угрозы
РИА «Новости»
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США следует поддерживать связь со всеми странами, в том числе с Россией, ради предотвращения ядерной угрозы. Об этом заявил на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен, сообщило РИА «Новости».

Участники мероприятия спросили мнение контр-адмирала о подходе в отношении России, Китая и Северной Кореи в рамках стратегического сдерживания. Бьюкенен ответил, что американское правительство должно взаимодействовать со странами-соперниками. Он призвал восстановить предметный диалог и никогда не останавливать его.

«Никто не хочет ядерной войны , верно?» - сказал офицер.

Россия утвердила обновленную ядерную доктрину. По ней агрессия со стороны одного участника военного блока станет считаться нападением всего блока с соответствующими последствиями.

Ядерное оружие США Пентагон
20 ноября 2024, 18:34
Россиянина обвинили в обрыве кабелей в Балтийском море
Global Look Press
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Капитаном подозреваемого в причастности к обрыву подводных кабелей в Балтийском море китайского судна Yi Peng 3 был гражданин России. Об этом заявило немецкое издание Bild.

«Кабели могло повредить китайское грузовое судно Yi Peng 3. Оно привлекло внимание своим странным маршрутом, после этого за ним последовали два датских военных корабля и вынудили остановиться. Капитаном судна была гражданин России», - отметили журналисты.

Авторы материала добавили, что Германия оказывает Финляндии и Швеции помощь в расследовании.

В понедельник финская компания-оператор Cinia Oy заявила о повреждении телекоммуникационного кабеля между Германией и Финляндией C-Lion1, его вывели из строя. Позднее стало известно, что подводный коммуникационный кабель между Литвой и Швецией также повредили, идет расследование происшествия.

Финляндия Россия Балтийское море
20 ноября 2024, 15:51
ЦАХАЛ атаковал город в сирийской провинции
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сирийский город Пальмира в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство SANA.

Журналисты отметили, что под обстрел попала промышленная зона, а также жилые строения.

«В Пальмире хорошо слышали звуки выстрелом. Последствия стали результатом агрессии Израиля против промышленного города и жилых домов», - заявили они.

Телеканал Al-Ikhbaria со ссылкой на источник отметил, что в результате атаки ранения получили несколько человек. Информация о жертвах не поступала.

Самолеты ВВС Израиля атаковали иранский машиностроительный завод Saba в населенном пункте Хесья в сирийской провинции Хомс.

В конце октября ЦАХАЛ уничтожил сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия в иранском городе Парчин. Эти данные подтвердили сразу три американских официальных лица.

Израиль Сирия

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