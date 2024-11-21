Франция отреагировала на рукопожатие Макрона и Лаврова

«Между президентом Франции и главой МИД России состоялся краткий контакт, о нем много писали в СМИ. Это рукопожатие стало темой многочисленных комментариев, однако регулярного диалога нет», - сказал он.

Взаимодействие Франции и России Лемуан назвал хаотичным и нерегулярным. Он отказался комментировать вероятность проведения телефонных переговоров между министрами иностранных дел этих стран.

Саммит G20 прошел 18 и 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Макрон отыскал Лаврова на полях мероприятия , чтобы пожать ему руку. Этот момент попал на видео и, к удивлению главы МИД России , вызвал большой резонанс в западной прессе.