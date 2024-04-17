Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций

Франция решила отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Об этом сообщило агентство AFP , сославшись на Министерство иностранных дел страны.

Как отметили в коммюнике МИД, глава государства Эмманюэль Макрон принял меры в условиях «продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна готова предоставить Армении ракеты для систем ПВО. Однако это произойдет в том случае, если государство будет остро нуждаться в них.

В феврале армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил Баку в подготовке новой войны. По его словам, мир между обеими странами невозможен, потому что Азербайджан считает Армению частью своей территории. Также Пашинян заявил о заморозке участия в ОДКБ , так как договор о коллективной безопасности в отношении Армении не выполнили.