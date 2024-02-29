29 февраля 2024, 10:24

Франция осознала последствия изъятия замороженных российских активов

РИА «Новости»
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Изъятие российских замороженных активов без правовой базы губительно. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр на встрече глав Минфинов стран G20, сообщило Le Figaro.

По его словам, Евросоюз не имеет прав для конфискации замороженных российских ценных бумаг. Он пояснил, что в таком случае без правовой базы страны ЕС начнут разрушать свои же юридические институты.

«Нет ничего более губительного для западных стран, чем не соблюдать международные правила, иначе возникнет риск углубления раскола в мировом сообществе», - подчеркнул он.

Авторы издания уточнили, что сами представители Евросоюза не хотят конфисковывать российские замороженные активы. Призывы сделать это идут именно со стороны Соединенных Штатов.

Министр финансов Японии Масато Канда заявил, что лидеры стран «Большой семерки» до сих пор ищут способы использования замороженных российских активов. Он указал на то, что этот процесс должен проводиться на законных основаниях.

G20 Евросоюз Франция Экономика
29 февраля 2024, 08:27
Захарова оценила уровень отношений России с Германией и Францией
РИА «Новости»
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Подписанные Украиной соглашения о безопасности с Францией и Германией не повлияют на отношения этих стран с Россией, так как они уже находятся на беспрецедентно низком уровне. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Касаясь отношений с Германией и Францией, хотелось бы подчеркнуть, что в худшую сторону на них на данном этапе мало что может повлиять. Они уже находятся на низком уровне», - сказала она.

Захарова отметила, что бывшие партнеры России решили сами оставить накопленный несколькими поколениями багаж двустороннего сотрудничества.

«Это не наш выбор. Мы на протяжении двух лет наблюдаем, как страны НАТО накачивают смертоносными системами Украину, снабжают разведывательными данными и обучают военнослужащих, чем способствуют эскалации конфликта», - добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что соглашения о безопасности между Украиной и западными странами уже ничего не поменяют по существу.

Германия Мария Захарова Международные отношения Россия Франция
29 февраля 2024, 07:50
Новая Зеландия ввела очередные антироссийские санкции
Freepik
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Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии сообщило о введении новых санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рестрикции ввели против 45 физических лиц и 16 компаний, которые, как считают в Веллингтоне, помогают России уклоняться от санкций или содействуют закупкам военной техники. Кроме того, Новая Зеландия ввела ограничения на стоимость нефти российского происхождения.

Власти Новой Зеландии последовали примеру западных стран, которые ввели антироссийские санкции из-за спецоперации. Они надеются, что рестрикции будут препятствовать развитию технологий в России.

Ранее европейские власти включили в 13-й пакет санкций руководителей некоторых российских предприятий, связанных с оборонным комплексом. В Госдуме заявили, что страна уже адаптировалась к этим ограничениям , они практически не влияют на российскую экономику.

Санкции Россия Новая Зеландия
29 февраля 2024, 06:59
Демократы договорились с республиканцами по шатдауну
Unsplash
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Лидеры конгресса США заключили соглашение, которое позволит не останавливать работу правительства в марте. Для предотвращения шатдауна они примут первый пакет законов о финансировании, сообщило Politico.

Ведущим законодателям удалось прийти к соглашению о финансировании до сентября шести наименее спорных статей расходов, а именно сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, окружающей среды, объединенного проекта о торговле, науке и юстиции. Официальный текст выпустят к выходным и утвердят счета на следующей неделе, чтобы избежать шатдауна 8 марта.

Остальные меры на 2024 финансовый год, в том числе траты Пентагона, Министерства внутренней безопасности, Министерства труда, здравоохранения, социальных служб и образования, получат новый крайний срок - 22 марта. Если к этому времени их не утвердят, придется приостановить работу правительства.

Одним из самых спорных стал проект помощи Украине , Израилю, Тайваню и мер по обеспечению безопасности южной границы США. Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что без артиллерийских систем и средств ПВО его армия не справится.

США Конгресс США
29 февраля 2024, 06:22
Трампу после победы в Мичигане запретили участвовать в праймериз Иллинойса
Unsplash
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Предварительное внутрипартийное голосование республиканцев в штате Иллинойс пройдет без участия Дональда Трампа. Судья округа Кук Трейси Портер постановила исключить его имя из бюллетеней, сообщило Chicago Sun-Times.

Праймериз запланировали 19 марта. Трейси Портер удовлетворила требование обвинителя и приказала избирательной комиссии штата выпустить бюллетени без упоминания бизнесмена. Судебное решение вступит в силу 1 марта, защита сможет его обжаловать.

Основанием для дисквалификации стала четвертая поправка к конституции о том, что должностным лицам запретят снова заступать на службу в случае участия в мятеже. Противники Дональда Трампа потребовали признать нападение на Капитолий 6 января 2021 года восстанием и на этом основании запретить республиканцу баллотироваться в президенты.

Адвокат Кэрин Ледерер заявила, что Трейси Портер действительно изучила материалы дела. Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг пообещал обжаловать вердикт в ближайшее время.

Дональд Трамп отпраздновал победу на праймериз Республиканской партии в Мичигане. В голосовании демократов в том же штате лидировал его главный соперник Джо Байден.

США Дональд Трамп Выборы президента США

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