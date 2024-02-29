Франция осознала последствия изъятия замороженных российских активов

По его словам, Евросоюз не имеет прав для конфискации замороженных российских ценных бумаг. Он пояснил, что в таком случае без правовой базы страны ЕС начнут разрушать свои же юридические институты.

«Нет ничего более губительного для западных стран, чем не соблюдать международные правила, иначе возникнет риск углубления раскола в мировом сообществе», - подчеркнул он.

Авторы издания уточнили, что сами представители Евросоюза не хотят конфисковывать российские замороженные активы. Призывы сделать это идут именно со стороны Соединенных Штатов.

Министр финансов Японии Масато Канда заявил, что лидеры стран «Большой семерки» до сих пор ищут способы использования замороженных российских активов. Он указал на то, что этот процесс должен проводиться на законных основаниях.