«Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами. Были случаи попыток взять контроль со стороны русских», - сказал он.

Министр пожаловался, что российская система противовоздушной обороны якобы угрожала сбить французские самолеты, когда те находились в международной зоне над Черным морем.

«Несколько месяцев назад российский военный корабль зашел в бухту Сены, к самой границе территориальных вод, чтобы запугать Францию», - заявил Лекорню.

Лекорню сказал, что не хочет победы Росси в украинском конфликте. По его словам, в таком случае будет нарушена «безопасность Европы». Франция, уточнил глава министерства, продолжил помогать Украине.

«Мы даем Украине не переводы или деньги, а кредитные линии», - добавил он.

При этом только каждый десятый европеец верит в успех Украины. Больше всего жители стран хотят, чтобы конфликт урегулировали. Больше половины уверены, что киевским властям придется согласиться на компромиссный вариант.