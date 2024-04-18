Франция обогнала Венгрию по закупках российского газа

Франция закупила у России сжиженный природный газ стоимостью 322,3 миллиона евро - на 10% больше, чем в январе. Она впервые с ноябре 2023 года стала лидером по закупкам российского топлива.

Второе место заняла Венгрия, которая сократила импорт на треть и закупила газ стоимостью 210 миллионов евро. Испания заняла третью строчку, получив газ на 118,3 миллиона евро.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что «Турецкий поток» способен обеспечить страну российским газом и укрепить ее энергобезопасность. Он сказал, что необходимость транзита топлива через Украину отпала.