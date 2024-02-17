Франция необоснованно обвинила Россию в агрессии

«В последние месяцы по всей Европе участились операции по дезинформации и манипулированию, также усилились кибератаки. Это изменение демонстрирует агрессивную позицию РФ в отношении нас», - сказал он.

Французский лидер обратил внимание на рост «зон конфронтации и дестабилизации» в Африке и на Ближнем Востоке. В этом он также увидел прямую причастность российской стороны По словам Макрона, он с осторожностью относится к заявлениям по поводу угроз в космосе, упомянув появившиеся в СМИ слухи о «возможном размещении РФ в космосе ядерного оружия». Он считает, что в случае подтверждения этих данных, России придется выступить с разъяснениями.

В пятницу, 16 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали договор о гарантиях безопасности для Украины.