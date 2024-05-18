18 мая 2024, 14:14

Франция не пригласит Россию на 80-летие высадки в Нормандии из-за США

Global Look Press
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Франция направила России приглашение на мероприятие, посвященное 80-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Это решение осудили американские чиновники, сообщила газета Politico.

В издании подчеркнули, что официальные лица Великобритании, США и двух других союзников по Второй мировой войне выразили обеспокоенность по поводу этого шага.

«В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда объявил, что направляет приглашение Москве», - указали в газете.

Один из собеседников издания из администрации президента рассказал, что США в итоге не будут выступать против этой идеи.

Ранее о приглашении России заявила радиостанция Europe1. По ее данным, российской делегации направят приглашение , несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новость и отметила, что никаких подтверждений дипломаты не получали.

США Великобритания Россия Запад Франция
18 мая 2024, 13:18
Пакистан и Индия обратились к своим гражданам в Киргизии после ночных беспорядков
Global Look Press
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Посольства Пакистана и Индии в Киргизии призвали своих граждан не выходить на улицы Бишкека без нужды после ночных беспорядков. Сообщения дипмиссий появились в соцсетях Х и Facebook*.

По данным пакистанских дипломатов, нападениям подверглись несколько общежитий медвузов, где живут студенты из Пакистана, Индии и Бангладеш.

«Миссия провела консультацию для пакистанских студентов с просьбой оставаться дома до тех пор, пока ситуация не вернется в норму», - заявили в посольстве.

Подобное сообщение опубликовали дипломаты из Индии. Несмотря на спокойную ситуацию, учащимся рекомендовали оставаться дома и обращаться в посольство в случае возникновения каких-либо проблем.

В Минздраве Киргизии сообщили о 29 пострадавших в результате ночных беспорядков в Бишкеке. Одному пакистанцу сломали челюсть.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Киргизия Индия Беспорядки Пакистан Студенты
18 мая 2024, 12:33
Нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена после ракетного удара
Global Look Press
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Пожар вспыхнул на борту нефтяного танкера в результате ракетного удара у берегов Йемена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey.

Судно шло под флагом Панамы. Танкер подвергся нападению примерно в 10 километрах к юго-западу от Мохи.

«В радиосообщении указывалось, что по судну ударила ракета, и на борту возник пожар», - сообщили авторы материала.

На прошлой неделе между сухогрузом и неизвестным в маленькой лодке произошла перестрелка. Огонь открыли в 195 милях от йеменского порта Аден.

В конце апреля движение «Ансар Алла» атаковало балкер Cyclades и два эсминца американских ВВС в Красном море. Хуситы также ударили по контейнеровозу MSC Orion в Индийском океане.

Ракеты Пожары Йемен
18 мая 2024, 12:15
Подозреваемого в покушении на Фицо доставили в суд
Global Look Press
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Юрая Цинтулу, подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, доставили в суд. Об этом сообщил новостной сайт SME.

Мужчину перевозили при повышенных мерах безопасности. Уточняется, что его доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе Словакии.

Инстанция примет решение об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Нападение на Фицо произошло 15 мая после заседания правительства в городе Гандлова. Глава кабмина получил ранения живот, грудь и конечность. Стрелявшего в премьера оперативно задержали. Сейчас Фицо находится в больнице.

Глава Минобороны республики Роберт Калиняк накануне сообщил, что Фицо перенес еще одну операцию после покушения. По его словам, состояние политика остается тяжелым. Правительство Словакии предоставит более подробную информацию о состоянии премьера, когда позволит ситуация.

Суд Больницы Преступления Премьеры Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
18 мая 2024, 11:52
Почти 30 человек пострадали в Бишкеке во время ночных беспорядков
РИА «Новости»
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Во время ночных беспорядков в Бишкеке пострадали 29 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии.

В ночь на 18 мая за помощью врачей обратились 29 человек, 15 из них доставили в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь.

«Остальным была оказана помощь на месте», - отметили в ведомстве.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев побывал в отделении лицевой хирургии нацгоспиталя - там находится раненый пакистанец. У пострадавшего диагностировали перелом челюсти, мужчину готовят к операции.

Около тысячи человек собрались в Бишкеке на акции из-за массовой драки с иностранцами. Позже МВД Киргизии сообщило о стабилизации ситуации. Демонстранты разошлись в результате переговоров с полицией.

Киргизия Больницы Врачи Беспорядки Полиция

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