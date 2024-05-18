Франция не пригласит Россию на 80-летие высадки в Нормандии из-за США

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В издании подчеркнули, что официальные лица Великобритании, США и двух других союзников по Второй мировой войне выразили обеспокоенность по поводу этого шага.

«В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда объявил, что направляет приглашение Москве», - указали в газете.

Один из собеседников издания из администрации президента рассказал, что США в итоге не будут выступать против этой идеи.

Ранее о приглашении России заявила радиостанция Europe1. По ее данным, российской делегации направят приглашение , несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новость и отметила, что никаких подтверждений дипломаты не получали.