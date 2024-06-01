Франция назвала примером партнерства контакты с Россией по теракту в «Крокусе»

«Мы решили направить России данные о теракте, которые у нас были. <…> Это пример партнерства, которое может быть в условиях борьбы с терроризмом», - указал Лекорню.

Он признался, что Франция подвергалась критике за контакты с Россией. Однако французские спецслужбы располагали информацией, позволяющей узнать правду о случившемся, и страна, несмотря на все разногласия, решила передать эти данные и помочь России в расследовании.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Мальцев в беседе с журналистами отметил, что обвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже за всю жизнь.