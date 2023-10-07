Франция и Германия осудили нападение сектора Газа на Израиль
Франция и Германия осудили нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. Заявления по этому поводу сделали французский президент Эммануэль Макрон, МИД страны и глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
«Я решительно осуждаю террористические атаки, которые в настоящее время обрушиваются на Израиль», - написал Макрон в соцсети Х (бывший Twitter).
Он выразил «полную солидарность» с пострадавшими и их близкими.
Перед этим министерство иностранных дел Франции распространило заявление об «абсолютном неприятии терроризма» и приверженности безопасности Израиля, написал ТАСС.
Анналена Бербок также заявила о своем «решительном осуждении» атак против Израиля. Она призвала немедленно прекратить «насилие против невинных людей». Глава МИД сообщила, что Германия полностью солидарна с Израилем, и он вправе защищать себя от террора.
Палестинская сторона , в свою очередь, тоже констатировала свое право «защищаться от Израиля и терроризма поселенцев».