01 марта 2024, 03:26

Франция и Германия испугались конфискации активов России в пользу Украины

РИА «Новости»
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Германия, Франция и Европейский центральный банк (ЕЦБ) осторожно высказались о возможной конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, в Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне опасаются ответных действий России в отношении европейских активов. Также их беспокоит возможная угроза финансовой стабильности и статуса евро как резервной валюты.

Опасность для Запада заключается в том, что изъятие активов приведет к прецеденту, который подтолкнет другие страны не хранить резервы в западных валютах.

В то же время министр финансов Франции Брюно Ле Мэр напомнил, что у Европы нет правовых оснований для ареста российских активов, поэтому странам необходимо больше работать над этим вопросом.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом начать переговоры об использовании прибыли с замороженных активов России на закупку военной техники для ВСУ.

Германия Россия Франция
01 марта 2024, 04:34
Япония объявила санкции против «Калашников» и «Уралвагонзавод»
Freepik
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Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 компаний, связанных с Россией, включая концерны «Калашников» и «Уралвагонзавод». Об этом сообщили на веб-сайте японского правительства.

Кабмин Японии ввел ограничения из-за ситуации вокруг Украины.

В санкционный список включили уполномоченного по правам ребенка в Калужской области Ирину Агееву, ее коллегу из Ростовской области Ирину Черкасову и уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Султаева. В число неугодных лиц попал и командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев.

Помимо «Калашникова» и «Уралвагонзавода» под ограничения попали конструкторское бюро «Новатор», ФГУП «Атомфлот», «Алмаз-Антей» и еще ряд предприятий. Полный список размещен на сайте японского правительства.

Ранее власти Новой Зеландии ввели антироссийские санкции против 45 физлиц и 16 компаний, а также ограничения на стоимость нефти российского происхождения.

Япония Санкции Россия Заводы
29 февраля 2024, 23:33
Захарова прокомментировала задержание Промеса в ОАЭ
РИА «Новости»
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Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в дубайском аэропорту «Аль-Мактум». Представители клуба не обращались в посольство РФ, сообщила «Чемпионату» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В посольство России в Абу-Даби или в генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители „Спартака“ пока не обращались», - сказала она.

По данным Telegram-канала Baza, голландца не выпустили из Объединенных Арабских Эмиратов, где проходили сборы красно-белых. Команде пришлось вылететь в Санкт-Петербург без Промеса. Причина задержания пока не озвучивалась.

В середине февраля Промеса стал фигурантом дела о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Позже футболиста объявили в международный розыск от Интерпола.

Задержания Спартак Футбол
29 февраля 2024, 21:57
В Армении пожаловались на попытки «затащить» страну в Союзное государство
Global Look Press
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Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страну пытались принудить к вступлению в Союзное государство России и Белоруссии. Его слова привело РИА «Новости».

«Наша самая большая обеспокоенность, откуда будет удар, и этот удар наносится руками Азербайджана. Он направлен против нашего суверенитета. <...> Есть большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии», - сказал парламентарий.

Депутат заявил, что этот план сорвался из-за парламентских выборов в 2021 году, когда у власти осталось действующее руководство страны. По его словам, за сменой власти последовало бы вступление в Союзное государство с целью защитить страну, но выборы нарушили этот «большой геополитический план».

При этом Симонян ушел от ответа на вопрос, предлагали ли Армении вступить в объединение.

«Я не хочу об этом говорить, так как из разных мест начнут опровергать. Но это очевидно, когда сопоставляешь действия. Во всяком случае, для меня это очевидно», - добавил политик.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил полную приостановку членства страны в ОДКБ.

Армения Белоруссия Международные отношения Россия ОДКБ Союзное государство
29 февраля 2024, 21:25
Палестинцы погибли в давке за гуманитарной помощью в Газе
Global Look Press
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Приезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа обернулся массовой давкой. Несколько десятков человек затоптали насмерть. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В подтверждение своих слов ведомство опубликовало снятое с воздуха видео. На кадрах видно, что большегрузы окружила огромная толпа. Люди продолжали все прибывать и прибывать.

В пресс-службе заявили, что внимательно изучают этот опасный случай, но отказываться от дальнейшей доставки гуманитарных грузов не намерены.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление Минздрава Газы сообщил, что на месте погибли более 100 человек, около 700 получили ранения. Собеседники журналистов заявили, что ответственность за большое количество жертв лежит на израильской армии, которая открыла огонь по стоящей за гуманитарной помощью очереди.

Работающий на месте репортер телеканала Исмаил аль-Гуль добавил, что после стрельбы в толпу въехали израильские танки. Министерство иностранных дел Палестины назвало гибель жителей Газы «хладнокровной резней».

Число погибших в секторе Газа с начала нового витка палестино-израильского конфликта увеличилось до 29 954 человек. В Минздраве анклава отметили, что это только погибшие в результате обстрелов. Гуманитарную ситуацию на территории назвали близкой к катастрофе.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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