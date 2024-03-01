Франция и Германия испугались конфискации активов России в пользу Украины

По данным агентства, в Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне опасаются ответных действий России в отношении европейских активов. Также их беспокоит возможная угроза финансовой стабильности и статуса евро как резервной валюты.

Опасность для Запада заключается в том, что изъятие активов приведет к прецеденту, который подтолкнет другие страны не хранить резервы в западных валютах.

В то же время министр финансов Франции Брюно Ле Мэр напомнил, что у Европы нет правовых оснований для ареста российских активов, поэтому странам необходимо больше работать над этим вопросом.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом начать переговоры об использовании прибыли с замороженных активов России на закупку военной техники для ВСУ.