Франция анонсировала вывод своих войск из Нигера
Франция начала выводить свои войска из Нигера. Процесс протекает по установленному командованием плану. Об этом сообщило информационное агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Генштаб ВС республики.
«Первые отъезды начались. Они проходят по плану, продолжается координация», - сообщили в Генштабе.
Новое руководство Нигера также указало, что первыми страну покинут военные, чьи подразделения базируются в городе Уаллам. До конца текущего года африканское государство намерено разобрать авиабазу Ниамея.
Ранее взявшие власть в Нигере военнослужащие заявили, что операция по выводу французских сил из страны начнется 10 октября.
Также Нигер официально принял инициативу Алжира для восстановления конституционного строя. Алжирское министерство иностранных дел выразило надежду, что это соглашение повысит шансы на мирное урегулирование кризиса в регионе.