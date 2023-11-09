09 ноября 2023, 10:03

Франции предложили выйти из ЕС и уступить свое место Украине

РИА «Новости»
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Франции следует выйти из Евросоюза, уступив свое место Украине. С таким предложением в соцсети X выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его мнению, решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины было «колоссальным безумием», поскольку это лишь ухудшит положение дел в Евросоюзе.

«Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине <…> Пусть ЕС сам справляется с Украиной, а мы уйдем», - предложил Филиппо.

О губительных последствиях вступления Украины в ЕС уже предупредил немецкий телеканал ZDF. По оценке корреспондента Ульфа Реллера, принятие республики полностью сокрушит ЕС.

«Средства придется перераспределить по всему союзу», - пояснил он.

С рекомендацией начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз ранее выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз Франция
09 ноября 2023, 10:50
Началась встреча Путина с Токаевым
Пресс-служба Кремля
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В Астане официально начался визит президента России Владимира Путина в Казахстан. Он прибыл в государственную резиденцию «Акорда» на встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба российского лидера.

Президент Казахстана возглавил церемонию официальной встречи Владимира Путина. В резиденции выступил оркестр и поприветствовали российскую делегацию.

В Кремле сообщили, что лидеры примут участие в пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, двусторонних переговорах и пресс-конференции.

Казахстан
09 ноября 2023, 10:02
Израильская армия захватила форпост 17 на севере сектора Газа
Unsplash
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Армия обороны Израиля после 10 часов боев взяла под контроль укрепленную позицию палестинского движения ХАМАС в Западной Джебалии на севере сектора Газа. Об этом сообщил ТАСС.

Боевики обустроили в Западной Джебалии укрепленную военную позицию под названием «форпост 17» с оружием и шахтами. Военнослужащие израильской бригады «Нахаль» потратили 10 часов на ее захват. Они не только накрыли арсенал ХАМАС и получили оперативные данные о его планах, но и вскрыли подземные туннели, в том числе возле детского сада.

Палестинское движение утратило контроль над северной частью сектора Газа. ЦАХАЛ заявил, что более 50 тысяч жителей эвакуировались на юг анклава, где остались еда, вода и лекарства. Армия вошла в город Газу и прорвалась в его центральные районы. Военным поручили уничтожить ХАМАС и освободить заложников.

Конфликт Израиля и Палестины
09 ноября 2023, 09:48
Пентагон испугался передачи ливанской «Хезболле» российских ЗРК
РИА «Новости»
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Пентагон заявил, что появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК приведет к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке и станет ударом по безопасности Израиля. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления безосновательными, сообщило РИА «Новости».

Американская газета Wall Street Journal указала, что Соединенные Штаты испугались возможного получения «Хезболла» систем ПВО «Панцирь» от представителей ЧВК «Вагнер».

По словам же Пескова, «де-факто такой группы не существует», поэтому все рассуждения западной прессы не имеют под собой никакого основания.

При этом на слушаниях в Конгрессе США заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку Дана Струль также высказалась о возможности попадания в руки к ливанским военным оружия РФ.

«Это бы нанесло огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряженно работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта», - указала политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на желание Запада подтолкнуть остальные страны к развязыванию большой войны на Ближнем Востоке.

США Израиль Ливия Дмитрий Песков Россия Оружие ПВО
09 ноября 2023, 09:42
Новую партию Сары Вагенкнехт в Германии назвали серьезной угрозой для Украины
Unsplash
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Ультралевая партия «Альянс Сара Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) депутата бундестага, бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) доставит Украине больше проблем, чем праворадикальная «Альтернатива для Германии». Обозреватель издания «Європейська правда» Кристина Бондарева увидела в ней большой потенциал.

Ультралевая партия «Альянс Сара Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW) депутата бундестага, бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) доставит Украине больше проблем, чем праворадикальная «Альтернатива для Германии». Обозреватель издания «Європейська правда» Кристина Бондарева увидела в ней большой потенциал.

«Эта партия может оказаться более опасной, чем „Альтернатива для Германии“, ведь немцам психологически проще поддержать ультралевых, чем ультраправых», - заявила она.

Журналистка увидела много общего у BSW и АдГ, несмотря на разные базовые принципы. Объединяющей, по словам Кристины Бондаревой, стала ориентация на Россию. Сара Вагенкнехт посчитала, что восстановление связей с этой страной - в интересах всей Европы. К тому же обе партии раскритиковали позицию Германии по мигрантам и антироссийские санкции.

Новая партия сможет стать более влиятельной политической силой, чем Die Linke, заявила автор статьи. Кристина Бондарева предупредила, что BSW представляет угрозу для киевского режима.

В октябре АдГ обновила рекорд популярности. Почти четверть немцев признались, что проголосовала бы за эту партию. Ее опередил только блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Германия Украина

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