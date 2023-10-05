Фрагменты упавшей ракеты нашли в Приднестровье

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«Сегодня в рамках заседания ОКК поступила информация от правоохранительных органов Приднестровья, что в населенном пункте Гыска, в поле, также обнаружены взрывоопасные предметы», - отметил он.

Беляков добавил, что точной информации по ситуации с найденными обломками пока нет. По его словам, военные наблюдатели выехали на место происшествия, чтобы идентифицировать фрагменты.

Ранее обломки ракеты ЗРК С-300 нашли в приднестровском селе Кицканы , осколок влетел в один из огородов. Перед случившимся в ночь на 25 сентября над территорией непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) прогремел взрыв. Саперы обнаружили на снаряде элементы маркировки, свидетельствующие, что это боеприпас образца 1968 года.