Фрагмент 1800-летней статуи откопали в Британии при строительстве парковки
Мраморную голову женщины нашли во время строительства автостоянки в Великобритании. Как сообщило издание Yahoo, части загадочной скульптуры, предположительно, 1800 лет.
Мраморную голову женщины нашли во время строительства автостоянки в Великобритании. Как сообщило издание Yahoo , части загадочной скульптуры, предположительно, 1800 лет.
«На строительной площадке была обнаружена римская статуя, возраст которой, как полагают, составляет 1800 лет», - написали авторы материала.
Изваяние нашел водитель экскаватора Грег Кроули, который работал в Стамфорде. Он «заметил лицо» на предмете, похожем на камень. Мраморная голова оказалась частью древней статуи.
«Две недели спустя был найден мраморный бюст», - добавили журналисты.
Пока неизвестно, сколько времени изваяние провело под землей. О загадочной находке сообщили в Британский музей.
Ранее в Египте во время раскопок специалисты нашли верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II. Она была продолжением статуи, обнаруженной археологами в 1930 году.