Фото Гитлера вывели на табло перед футбольным матчем в США

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В материале сказано, что перед игрой Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) зрителям предложили викторину, где нужно отгадать, в каком государстве родился человек, среди них был и Гитлер. Директор «Мичиган Стэйт» Мэтт Ларсон извинился после случившегося.

«Университет осведомлен о том, что перед началом сегодняшнего матча на видеотабло был показан неприемлемый контент, созданный сторонним источником. Мы глубоко сожалеем о том, что он был показан, поскольку он не отражает наши ценности», - отметили в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

Как отметили авторы статьи, видео с викториной нашли на YouTube-канале, контент из которого использовали в период всего сезона. По словам автора канала, университет не просил разрешение на потребление его материалов.

В прошлом году американский рэпер Канье Уэст заявил, что видит положительные стороны в Адольфе Гитлере. Он отметил, что каждый человек обладает ценностью.