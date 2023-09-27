Форум «Пояса и пути» сможет помочь разрешить украинский кризис

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«Думаю, что по результатам можно ожидать, что… в вопросе продвижения политического урегулирования украинского кризиса будет достигнут дальнейший консенсус», - сказал Ван Цзайбан.

Помимо этого, по его словам, участники форума поднимут вопросы зеленого и цифрового развития, развития рыночной экономики и уважении ее законов. Мероприятие способно еще более укрепить консенсус между странами и задать направление для глобального развития в будущем.

Эксперт назвал инициативу «Один пояс, один путь» крупнейшим геоэкономическим и геополитическим проектом в истории человечества. Влияние форума будет продолжать расширяться, выразил уверенность собеседник агентства.

Представители более 130 стран уже подтвердили свое участие в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь». Об этом днем ранее сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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