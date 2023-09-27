Форум «Пояса и пути» сможет помочь разрешить украинский кризис
Форум «Один пояс, один путь» может создать условия для урегулирования украинского кризиса политическим путем, заявил РИА «Новости» старший научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан. Эксперт пояснил, что говорит, в том числе, о формировании давления на США и другие страны Запада, которые препятствуют проведению переговоров.
«Думаю, что по результатам можно ожидать, что… в вопросе продвижения политического урегулирования украинского кризиса будет достигнут дальнейший консенсус», - сказал Ван Цзайбан.
Помимо этого, по его словам, участники форума поднимут вопросы зеленого и цифрового развития, развития рыночной экономики и уважении ее законов. Мероприятие способно еще более укрепить консенсус между странами и задать направление для глобального развития в будущем.
Эксперт назвал инициативу «Один пояс, один путь» крупнейшим геоэкономическим и геополитическим проектом в истории человечества. Влияние форума будет продолжать расширяться, выразил уверенность собеседник агентства.
Представители более 130 стран уже подтвердили свое участие в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь». Об этом днем ранее сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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