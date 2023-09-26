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Интеграция произошла чрезвычайно быстро, но, по мнению автора статьи, стала самой простой частью процесса. Теперь Финляндия столкнулась с большими тратами на коллективную безопасность, финансовыми, юридическими и стратегическими препятствиями на пути фактического присоединения к НАТО.

«Мы должны быть способны внести свой вклад в коллективную оборону НАТО за пределами Финляндии, и это новое», - сказал командующий силами обороны Финляндии Тимо Кивинен.

Финляндия не станет требовать ротационного присутствия союзных войск, так как считает себя способной защитить границы. Однако, предупредил журналист, ей придется участвовать в обеспечении коллективной безопасности, привести свои войска, вооружения, долю расходов на оборону под требования к членам альянса, адаптировать армию и ее возможности к его потребностям.

Директор по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Куусела заключил, что поддержка Украины и участие в НАТО обойдется стране очень дорого.

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