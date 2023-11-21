21 ноября 2023, 10:12

«Фонтанка» узнала, как беженцы попадают на границу России и Финляндии

РИА «Новости»
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За последние несколько дней из Россию в Финляндию перебрались чуть более 400 беженцев преимущественно из арабских стран, сообщила «Фонтанка». Издание выяснило, что до границы людей довозят на машинах с госномерами РФ, а после снабжают велосипедами.

«Фонтанка» также изучила специализированные чаты, где арабоговорящие молодые люди обсуждают стратегию и тактику перемещения.

«До границы беженцев совершенно точно довозят на российских машинах, а затем снабжают их велосипедами», - подчеркнул автор материала, изучивший, как работает эта схема.

По его оценке, судя по чатам, большинство их участников в растерянности и пытаются найти хоть какую-то информацию, что их ждет на пути в Финляндию. Еще одна тема, которую активно обсуждают, касается избавления от паспорта после пересечения границы. Как оказалось, такой шаг актуален для марокканцев, они идут на это, потому что в их стране нет боевых действий и им могут отказать в убежище.

А затем, как вполне можно допустить, финские СМИ будут тиражировать информацию о том, как российские пограничники пропускают людей без документов, отметили авторы материала.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что погранпереходами между Россией и Финляндией пользовались только те, кто имел на это законное право. Их не использовали для переправки мигрантов. Пограничники, по его словам, действовали по должностным инструкциям.

Финляндия Россия
21 ноября 2023, 09:51
Авиаудары вывели из строя вышки связи в городе Газа
Global Look Press
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На севере сектора Газа повредили вышли мобильных операторов. Жители города Газа остались без телефонной связи, сообщил телеканал Al Jazeera.

Корреспондент из зоны конфликта сообщил, что Армия обороны Израиля атаковала с воздуха вышки связи. После этого город Газа и север анклава остались без возможности поддерживать контакт по телефону.

Сильные взрывы прогремели в районе больницы «Шухада аль-Акса» и в Аль-Фаллудже. С момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября и начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа погибли более 13 тысяч человек.

В течение нескольких дней из анклава эвакуировали десятки россиян - чуть меньше половины желающих уехать. Спецборт МЧС доставил их в Россию. Некоторых беженцев разместят в Калужской области. Российские спасатели отправили в сектор Газа несколько партий гуманитарной помощи. Самолет Ил-76 вылетел в Египет с 27 тоннами продовольствия и предметов первой необходимости.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
21 ноября 2023, 09:40
Депутат ЛНР рассказал, как обманули участников Евромайдана
РИА «Новости»
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Участники Евромайдана думали, что получат реальную власть на Украине. Однако им она не досталась, из-за чего они чувствуют себя обманутыми. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил депутат Народного совета ЛНР Владимир Поляков.

Ровно 10 лет назад в Киеве начались протесты, результатом которых стал государственный переворот. Демонстрация произошла из-за приостановки подписания властью Украины соглашения с Евросоюзом об ассоциации. Протестующие поставленных целей не добились, констатировал депутат.

«Они ввергли страну в еще больший конфликт, развал, разруху и сами себя чувствуют обманутыми», - подчеркнул парламентарий.

По его мнению, победил не народ, а «сцена Майдана», на которой прыгала будущая верхушка власти.

Результата добились только те, кто финансировал протесты на Украине. Они же ставили главную цель - подтолкнуть республику к противостоянию с Россией, добавил Поляков.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, за эти 10 лет Украина зашла в тупик. А нынешний президент республики Владимир Зеленский приближает страну к новому Майдану.

Украина Майдан
21 ноября 2023, 09:39
Атомный авианосец ВМС США прибыл в Южную Корею
Википедия
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Атомный авианосец США USS Carl Vinson в ответ на ядерную и ракетную угрозу со стороны КНДР прибыл на военно-морскую базу города Пусан. Северокорейские военные предупредили об очередном запуске ракеты со спутником, сообщило агентство Yonhap.

Военно-морские силы Южной Кореи объявили о прибытии американского авианосца спустя несколько часов после того, как КНДР уведомила Береговую охрану Японии запустить спутник с 22 ноября по 1 декабря. Военно-морская база в Пусане находится в 320 километрах к юго-востоку от Сеула. USS Carl Vinson вошел в порт утром 21 ноября.

«Визит первой авианосной ударной группы демонстрирует твердую оборонительную позицию южнокорейско-американского альянса и решимость реагировать на нарастающие ядерные и ракетные угрозы», - заявил контр-адмирал Ким Джи Хун.

КНДР запустит ракету с военным спутником-шпионом в третий раз. Попытки вывести его не орбиту в мае и августе провалились.

Южная Корея потребовала остановить подготовку.

США Корабли Южная Корея КНДР Армия
21 ноября 2023, 08:58
Лидер ХАМАС указал на прогресс в вопросе соглашения о перемирии с Израилем
unsplash.com
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ХАМАС и Израиль приближаются к созданию соглашения о перемирии. Об этом заявил глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания. Его процитировало РИА «Новости».

«Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии», - сказал он.

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что представители Катара, выступающие в роли посредников переговоров ХАМАС и Израиля, раскроют детали сделки в ближайшее время.

Прогресс наметился и в вопросе освобождения заложников , которых удерживают в Газе. Палестинские радикалы заявили о готовности отпустить 50 женщин и детей.

Однако за это ХАМАС потребовал от израильской стороны приостановить боевые действия на четыре-пять дней и поставить топливо в анклав. Также движение призвало освободить порядка 150 палестинцев из тюрем Израиля.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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