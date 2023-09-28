Фонд ветерана СС в Канаде закрыли после запроса России

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Посольство обнаружило, что у Хунки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты. Более того, он продолжал работать после недавнего скандала, указал Степанов. Российское диппредставительство обратилось к руководству университета и поинтересовалось, как в учреждении относятся к данной деятельности.

«Буквально через несколько часов, сегодня утром, университет публично объявил, что он закрывает этот фонд, возвращает деньги и сожалеет о том, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль», - сказал Степанов.

Российский посол назвал работу посольства своевременной и правильной.

Скандал разразился после приглашения в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского эсэсовца Ярослава Хунки. Его назвали «украино-канадским ветераном Второй мировой войны». Парламент встречал Хунку бурными аплодисментами. Ему рукоплескал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Позже Трюдо извинился и заявил, что этим инцидентом воспользовалась «российская пропаганда».

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