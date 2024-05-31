Фонд Клуни предложил отрыть «охоту» на российских журналистов

* СМИ, выполняющее функцию иноагента.

Она объявила, что фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских репортеров. По ее словам, против журналистов будут возбуждать уголовные дела.

«То есть в любой европейской стране, по идее, они (журналисты. - прим. ред.) могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело», - добавила Нейстат.

Она также призвала выписывать именно закрытые ордера, чтобы репортеры не знали о том, что их могут арестовать на территории европейских государств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что в Европе практически перестало работать международное право.