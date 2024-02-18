18 февраля 2024, 18:57

Фон дер Ляйен захотела пойти на второй срок на пост главы ЕК

Global Look Press
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Урсула фон дер Ляйен планирует в понедельник, 19 февраля, объявить о своем намерении пойти на второй срок как глава Европейской комиссии. Об этом сообщило издание Bild.

«В понедельник Урсула фон дер Ляйен намерена сообщить о своих планах пойти на новый срок на посту председателя Еврокомиссии», - написали журналисты.

Она проведет встречу с исполкомом партии ХДС, после чего публично объявит о решении переизбираться.

Фон дер Ляйен возглавляет Еврокомиссию с 2019 года, ее действующий мандат истекает в 2024 году.

Ранее политик объяснила, что 13-й пакет антироссийских санкций направлен на предотвращение обхода уже принятых ограничений Евросоюза. По ее словам, помогающие России обходить санкции организации рискуют попасть под вторичные ограничения.

СМИ сообщали о вероятном назначении фон дер Ляйен на пост генсека НАТО , но против этой идеи резко против выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
18 февраля 2024, 18:22
Принцу Гарри отказали в возвращении королевских обязанностей из-за болезни отца
Global Look Press
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Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри не сможет вернуть часть своих королевских обязанностей на время болезни отца. Об этом со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщила газета The Telegraph.

Собеседники издания напомнили, что в 2020 году Гарри отказался от титула Его Королевского Высочества, сохранив только герцогство. Тогда же в ходе договоренности с королевой Елизаветой II он снял с себя ответственность за выполнение королевских обязанностей в пользу своих бизнес-проектов.

«Условия были ясными, и болезнь короля не приведет к их пересмотру», - заявили источники.

О желании принца Гарри взять на себя часть королевских обязанностей на время болезни Карла III сообщила газета The Times.

Неназванные собеседники журналистов пояснили, что герцог Сассекский сильно испугался за отца из-за диагностированного рака и предложил семье свою помощь.

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл переехали в США в 2020 году. Королева Елизавета II объявила, что благословила внука на новую жизнь и сняла с него часть полномочий после его просьбы о большей независимости.

В опубликованных СМИ условиях сделки указывалось, что пара больше не может выступать от лица британской короны, включая право на звание Их Высочества. Кроме того, принц Гарри лишился всех воинских званий британской армии.

Рак предстательной железы у короля Великобритании Карла III обнаружили в начале февраля во время плановой госпитализации. После оглашения диагноза жители страны выразили монарху поддержку, которую он с благодарностью принял.

На этой неделе стало известно, что Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения. При этом от работы глава государства решил не отвлекаться и назначил ряд встреч.

Великобритания Принц Гарри Болезни Карл III
18 февраля 2024, 18:04
Приказы об атаках на российские территории Украина получила от США
РИА «Новости»
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Приказ об атаке на российские города президент Украины Владимир Зеленский получил от США. Об этом заявил экс-советник Минобороны США Дуглас Макгреор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Мы им (аппарату Зеленского) приказываем использовать любые ракеты, которые мы можем им предоставить», - пояснил эксперт.

По его словам, это также касается применения беспилотников, чтобы нанести «вред русским», атаковать населенные пункты на российской территории.

Накануне американский бизнесмен Илон Маск заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик.

Поставки оружия Киеву со стороны западных стран мешают началу мирных переговоров, добавил он. Предприниматель подчеркнул, что у ВСУ нет ресурсов для возврата потерянных территорий.

США Ракеты Пентагон Россия
18 февраля 2024, 15:29
Канаде пообещали ответственность за чествование нациста в парламенте
Global Look Press
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Власти Канады не смогут «замотать» ситуацию с чествованием бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Несмотря на все старания либерального кабмина заархивировать этот вселенский позор, замотать его не получится», - сказал он.

Дипломат отметил, что среди украинской диаспоры в Канаде скандал вызвал смешанную реакцию. Например, глава Украинской национальной федерации Юрий Клюфас заявлял, что Гунько участвовал во Второй мировой войне на стороне лидера нацистов Адольфа Гитлера, а не на стороне Украины, поэтому не считается военным преступником.

В сентябре 2023 года на заседание парламента Канады пригласили 98-летнего Гунько , который в период ВОВ принимал участие в геноциде мирного населения СССР. После этого Россия потребовала экстрадировать его, но получила отказ. В Госдуме такое решение назвали позорным.

Канада ВОВ Россия
18 февраля 2024, 15:09
Конец «социального государства». Германия выбрала путь на саморазрушение
РИА «Новости»
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Рост самой мощной в Евросоюзе немецкой экономики практически прекратился, теперь начнется рецессия. Правительство страны избрало курс на поддержку киевского режима, но забыло о простых немцах, которые ежедневно ощущают на себе все издержки финансирования боевиков. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» сообщил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Фактически страна находится в режиме нестабильности и скоро может пойти вразнос. Но власти будто загипнотизированы и продолжают читать свои мантры о поддержке Украины и противостоянии с Россией. И предлагают немцам пушки вместо масла.

Когда-то в истории такое хоть на время, но сработало. Но сейчас Германия является уже совершенно другой страной, очень сильно привыкшей именно к маслу, да еще хорошего качества. Получится ли заставить немцев отказаться от него в пользу пушек? Далее - его прямая речь.

В Германии заявили, что хотят увеличить военный бюджет страны до 3,5% ВВП. Задача крайне амбициозная, и министр обороны ФРГ Борис Писториус уже признал, что сделать это крайне непросто.

Но, скорее всего, социал-демократический военный министр Германии приуменьшил проблему. Потому что сделать это будет не то что непросто, а очень и очень сложно. И еще неизвестно, какие последствия для страны способно вызвать увеличение военного бюджета.

Экономика погрузится в рецессию Торгово-промышленная палата Германии предупредила, что крупнейшая экономика Европы сократится на 0,5% в этом году. Счетоводы оттуда тоже крайне оптимистичны. Однако они руководствуются официальной статистикой по экономике страны, которую явно рисуют с той целью, чтобы не очень будоражить население. Помогает в этом и фондовый рынок, на котором можно торговать воздухом и надувать тот же ВВП столько, сколько нужно.

«На земле» вообще происходит нечто колоссальное. Уже начались масштабные сокращения во многих производственных компаниях.

Только производитель шин и автомобильной химии Continental сократит более семи тысяч рабочих мест.

Масштабные увольнения произойдут практически на все гигантах германской индустрии, в том числе автопроизводителях.

Бюджет государства получает двойной удар. Во-первых, это резкое сокращение поступлений налогов от предприятий и работников. Во-вторых, все уволенные должны получать либо социальное пособие, либо пособие по безработице. Это огромные деньги, которые тоже надо будет найти.

Крах «социального государства» Кстати, немцев уже аккуратно предупредили о конце «социального государства». Жирных пособий, больших пенсий и прочих социальных радостей вскоре станет значительно меньше. А немцы за десятилетия к ним очень привыкли.

Масштабные забастовки фермеров и работников транспорта не заканчиваются. Более того, их интенсивность растет, к протестам и забастовкам присоединятся и работники других отраслей. Так что социальная напряженность в Германии растет очень сильно, появляется раскол в обществе.

Германия Экономика ВВП

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