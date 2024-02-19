19 февраля 2024, 10:34

Фон дер Ляйен уличили в желании втянуть Европу в войну с Россией

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Антироссийские высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности могут втянуть Европу в войну с Россией. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

На полях Мюнхенской конференции фон дер Ляйен назвала украинский конфликт борьбой между демократией и автократией. Она призвала весь мир решить, с кем они - с Россией и Путиным или «демократическими странами».

Филиппо сравнил высказывание фон дер Ляйен с «карикатурными» словами бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего, который пытался «оправдать войны добра против зла» в Ираке и Афганистане.

«Урсула считает себя главой вооруженных сил, она готова втянуть нас в тотальную войну, хотя у нее нет на это никакой легитимности!» - подчеркнул французский политик.

Флориан Филиппо призвал отстранить от власти главу Еврокомиссии. А сам Евросоюз он потребовал «уничтожить как можно скорее».

Европа Войны Россия Урсула фон дер Ляйен
19 февраля 2024, 10:23
Крупнейший золотодобытчик в России продаст бизнес
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Золотодобывающая компания Polymetal International продаст российский бизнес структуре компании «Мангазея». Как указано на сайте компании, сделку могут закрыть до конца 2024 года.

«Сделка будет реализована путем продажи 100% акций АО „Полиметалл“ (холдинговая компания российских активов группы) компании АО „Мангазея Плюс“ („Покупатель“)», - обозначено в публикации.

Активы оценили в 3,69 миллиарда долларов. В эту сумму включили задолженность компании «Полиметалл». Основная причина продажи - риски продолжать операционную деятельность на территории страны.

Главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок из-за санкций ушли в отставку. При этом они продолжили работать в группе Polymetal International plc на территории Казахстана.

Ранее японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске и офис в Москве холдинговой компании S8 Capital Армена Саркисяна. Компания работала в России с 1998 года и приостановила бизнес в марте 2022 года.

Казахстан Отставки Санкции Россия Бизнес
19 февраля 2024, 08:20
Турецкие школьники перестанут отмечать западные праздники
piqsels
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Министерство образования Турции запретило отмечать в частных школах праздники, которые противоречат национальным ценностям страны. Об этом сообщила газета Sabah.

По информации издания, частные школы не смогут праздновать Хэллоуин, Рождество и Пасху. В постановлении министерства образования отметили, что таким образовательным учреждениям запрещается проводить «мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации».

Журналисты подчеркнули, что на празднование Хэллоуина в частных школах обратили внимание в 2023 году.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец высказала мнение, что запрещать в России День святого Валентина не нужно. Вместо этого она предложила популяризировать отечественный праздник День святых Петра и Февронии, который отмечают 8 июля.

Праздники Турция Школы Школьники Запад Хэллоуин Образование
19 февраля 2024, 07:27
Банки ОАЭ стали закрывать счета россиян
Unsplash
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Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета ее гражданам и компаниям. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на трех бизнесменов, работающих с ОАЭ, и представителя объединения «Деловая Россия».

Отмечается, что банки ОАЭ прекратили принимать деньги из России и проводить платежи в Россию в основном из-за вторичных санкций, объявленных США в декабре 2023 года. При этом сложности с расчетами начались задолго до них. По словам одного из бизнесменов, возможности платить из РФ не было уже с сентября. Тогда в цепочку добавили Гонконг как промежуточную юрисдикцию, банки предлагали выгодную конвертацию и не разглашали иностранным организациям данные о конечных бенефициарах. Но с февраля платежи из России перестал принимать и гонконгский банк.

Как уточнил один из собеседников издания, сохраняется возможность договориться с менеджером в частном порядке, но при первой же проверке ему грозит увольнение. А близкий к правительству России источник пояснил, что о проблеме в кабмине знают, однако считают некритичной.

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета ее гражданам и компаниям. Об этом написали « Ведомости » со ссылкой на трех бизнесменов, работающих с ОАЭ, и представителя объединения «Деловая Россия».

Банки Санкции Россия ОАЭ Деньги
19 февраля 2024, 07:02
Межплеменные столкновения в Папуа — Новой Гвинее привели к рекордному количеству жертв
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В высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи более 50 человек погибли из-за межплеменных столкновений. Они попали в засаду, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Стычка произошла в провинции Энга. Полиция Папуа - Новой Гвинеи объявила о гибели по меньшей мере 53 человек. Противники окружили и расстреляли их. Этот случай привел к новой волне эскалации межплеменных конфликтов.

Позднее полиция сообщила об увеличении количества жертв до 64 человек. Agence France-Presse назвало этот случай крупнейшим по числу погибших столкновением в высокогорье Папуа - Новой Гвинеи.

Конфликты продолжились в Африке. Боевики действовали с применением оружия, поставленного Украине странами Запада. Доктор наук в области изучения мира и конфликтов Мариам Шах заявила о перепродаже вооружений на черный рынок и предостерегла союзников от игнорирования этой проблемы.

В высокогорных районах Папуа - Новой Гвинеи более 50 человек погибли из-за межплеменных столкновений. Они попали в засаду, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Австралия

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