Фон дер Ляйен уличили в желании втянуть Европу в войну с Россией
Антироссийские высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности могут втянуть Европу в войну с Россией. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
На полях Мюнхенской конференции фон дер Ляйен назвала украинский конфликт борьбой между демократией и автократией. Она призвала весь мир решить, с кем они - с Россией и Путиным или «демократическими странами».
Филиппо сравнил высказывание фон дер Ляйен с «карикатурными» словами бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего, который пытался «оправдать войны добра против зла» в Ираке и Афганистане.
«Урсула считает себя главой вооруженных сил, она готова втянуть нас в тотальную войну, хотя у нее нет на это никакой легитимности!» - подчеркнул французский политик.
Флориан Филиппо призвал отстранить от власти главу Еврокомиссии. А сам Евросоюз он потребовал «уничтожить как можно скорее».