На полях Мюнхенской конференции фон дер Ляйен назвала украинский конфликт борьбой между демократией и автократией. Она призвала весь мир решить, с кем они - с Россией и Путиным или «демократическими странами».

Филиппо сравнил высказывание фон дер Ляйен с «карикатурными» словами бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего, который пытался «оправдать войны добра против зла» в Ираке и Афганистане.

«Урсула считает себя главой вооруженных сил, она готова втянуть нас в тотальную войну, хотя у нее нет на это никакой легитимности!» - подчеркнул французский политик.

Флориан Филиппо призвал отстранить от власти главу Еврокомиссии. А сам Евросоюз он потребовал «уничтожить как можно скорее».