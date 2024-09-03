Фон дер Ляйен попросила ЕС выдвигать женщин на пост еврокомиссаров

Европейские чиновники рассказали изданию, что глава ЕК «усиливает давление» на государства ЕС в вопросе гендерного равенства. Три дипломата из Евросоюза уточнили, что дер Ляйен просила выдвинуть женщин как минимум пять стран, в том числе Мальту и Словению Другие источники газеты добавили, что европейские государства не отвечают на призывы еврокомиссара и «бросают вызов ее власти». По словам одного из дипломатов, премьер Мальты Роберт Абела проигнорировал просьбу фон дер Ляйен и отказался заменять на женщину уже выбранного кандидата.

В издании объяснили, что если в новом составе еврокомиссии не удастся соблюсти гендерное равенство, то глава ЕК провалит заявленную ей пару месяцев назад цель.

Ранее блогер «Голос Мордора» рассказал, что фон дер Ляйен забыла о продвигаемой ей экологической повестке. Она начала говорить о милитаризации ЕС и возрождении военной промышленности, но на деле заниматься этим не будет, предположил эксперт.