Фон дер Ляйен попросила ЕС выдвигать женщин на пост еврокомиссаров
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен требует от некоторых стран, чтобы они выдвигали женщин на посты еврокомиссаров ради соблюдения гендерного равенства. Об этом сообщила газета Politico.
Европейские чиновники рассказали изданию, что глава ЕК «усиливает давление» на государства ЕС в вопросе гендерного равенства. Три дипломата из Евросоюза уточнили, что дер Ляйен просила выдвинуть женщин как минимум пять стран, в том числе Мальту и Словению Другие источники газеты добавили, что европейские государства не отвечают на призывы еврокомиссара и «бросают вызов ее власти». По словам одного из дипломатов, премьер Мальты Роберт Абела проигнорировал просьбу фон дер Ляйен и отказался заменять на женщину уже выбранного кандидата.
В издании объяснили, что если в новом составе еврокомиссии не удастся соблюсти гендерное равенство, то глава ЕК провалит заявленную ей пару месяцев назад цель.
Ранее блогер «Голос Мордора» рассказал, что фон дер Ляйен забыла о продвигаемой ей экологической повестке. Она начала говорить о милитаризации ЕС и возрождении военной промышленности, но на деле заниматься этим не будет, предположил эксперт.