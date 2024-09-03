03 сентября 2024, 07:49

Фон дер Ляйен попросила ЕС выдвигать женщин на пост еврокомиссаров

Global Look Press
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен требует от некоторых стран, чтобы они выдвигали женщин на посты еврокомиссаров ради соблюдения гендерного равенства. Об этом сообщила газета Politico.

Европейские чиновники рассказали изданию, что глава ЕК «усиливает давление» на государства ЕС в вопросе гендерного равенства. Три дипломата из Евросоюза уточнили, что дер Ляйен просила выдвинуть женщин как минимум пять стран, в том числе Мальту и Словению Другие источники газеты добавили, что европейские государства не отвечают на призывы еврокомиссара и «бросают вызов ее власти». По словам одного из дипломатов, премьер Мальты Роберт Абела проигнорировал просьбу фон дер Ляйен и отказался заменять на женщину уже выбранного кандидата.

В издании объяснили, что если в новом составе еврокомиссии не удастся соблюсти гендерное равенство, то глава ЕК провалит заявленную ей пару месяцев назад цель.

Ранее блогер «Голос Мордора» рассказал, что фон дер Ляйен забыла о продвигаемой ей экологической повестке. Она начала говорить о милитаризации ЕС и возрождении военной промышленности, но на деле заниматься этим не будет, предположил эксперт.

Еврокомиссия Женщины Евросоюз
03 сентября 2024, 04:37
Теракт в Афганистане унес жизни шестерых человек
Freepik
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Шесть человек погибли и 13 пострадали при теракте в Кабуле в Афганистане. Об этом сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на заявление официального полицейского представителя Халида Задрана.

По его словам, теракт произошел в шестой зоне безопасности Кабула в районе Кала-э-Бахтиар. Террорист-смертник использовал взрывчатку. Из-за взрыва умерли шесть человек, 13 получили ранения. Их отправили в больницу. Сейчас полицейские занимаются расследованием происшествия.

Ранее теракт случился в немецком городе Золингене. Мужчина напал на гостей праздника по случаю 650-летия получения Золингеном городских прав. В результате происшествия погибли три человека. Подозреваемый в совершении теракта сам сдался полицейским. Он пришел к правоохранителям через 26 часов после случившегося.

Афганистан Терроризм Взрывы
03 сентября 2024, 02:57
ХАМАС опубликовал видео с убитыми в конце августа заложниками
Global Look Press
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Боевики группировки ХАМАС опубликовали видео с убитыми заложниками, тела которых нашли в тоннелях сектора Газа 31 августа. Среди них был россиянин Александр Лобанов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Абу Обайда.

Согласно «новым инструкциям» ХАМАС, при приближении израильских войск к месту содержания заложников палестинская группировка может убить оставшихся в живых. Вместе с этим заявлением бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам» опубликовала в своем Telegram-канале видео с еще живыми израильтянами.

Шестеро заложников называют свои имена, среди них Александр Лобанов, имеющий двойное гражданство Израиля и России. В конце видео боевики сообщили, что скоро появятся новые кадры с их «последними сообщениями».

На телах шести найденных в туннеле в Рафахе заложников были огнестрельные ранения. Вскрытие показало признаки травм, полученных ранее, а также общее запущенное состояние тел.

Израиль Военные Видео Россия Боевики Конфликт Израиля и Палестины
03 сентября 2024, 01:57
Турецкая полиция задержала молодых людей, напавших на моряка из США
РИА «Новости»
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Турецкие полицейские задержали активистов, которые напали на американского моряка в Измире и надели на его голову мешок, сообщило издание Aydınlık. В руках правоохранителей оказались 13 молодых людей, включая председателя Союза молодежи Турции (TGB) Каяхана Четина.

Четин возглавил акцию протеста. Он заявил, что турецкая молодежь не будет «утешать американских солдат», которые встали на защиту Израиля и выступили против Палестины.

«Американским солдатам с окровавленными руками не место в Турции!» - отметил председатель TGB.

Члены Союза молодежи Турции выцепили прибывшего в Измир американского моряка и надели ему на голову мешок. Собравшиеся скандировали «США должны уйти».

Американское посольство подтвердило факт нападения на военнослужащего. В дипведомстве отметили, что сейчас подвергшийся атаке находится в безопасности.

США Турция Задержания Скандалы Корабли Полиция
03 сентября 2024, 00:27
Руки запачканы кровью. Местные жители в Турции избили американских солдат
Freepik
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Неизвестные напали на нескольких военных из США в Измире, прибывших в Турцию на корабле USS Wasp. Информацию об этом подтвердило в соцсети X американское посольство в стране.

«Мы подтверждаем, что американские военнослужащие на борту корабля Wasp сегодня подверглись нападению в Измире и теперь находятся в безопасности», - заявили в публикации.

В посольстве выразили благодарность турецкому правительству за быстрое вмешательство и расследование случившегося.

Пользователь с ником TGB International в соцсети X опубликовал видео с места происшествия. В подписи к ролику он заявил, что руки американских солдат «обагрены кровью» тысяч палестинцев. Судя по кадрам, на военных США напали местные жители.

Ранее десятки американцев вышли на митинг около Белого дома. Акцию протеста устроили против ударов США по Йемену.

США Турция Военные Соцсети

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