16 июня 2024, 01:43

Фон дер Ляйен обвинила в РФ во взлете цен на энергию и продовольствие в мире

РИА «Новости»
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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен попыталась переложить на Россию ответственность за рост цен на продовольствие и энергию в мире. Речь идет о словах политика на саммите по Украине в Швейцарии, передало РИА Новости.

«Эхо <…> России разносится по всему миру. Цены на энергоносители взлетели, как и цены на продовольствие», - сказала она.

При этом многие эксперты и политологи, как российские, так и иностранные, неоднократно заявляли, что санкции против РФ негативно отразились на мировой экономике. Как отмечал российский президент Владимир Путин, западным лидерам не хватает смелости признать неэффективность ограничений против России.

Также Путин напомнил, что экономика РФ находится на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности. Однако, по его словам, место в рейтинге - это не главное. Нужно сохранять темп и движение вперед. До сих пор России это удается, подчеркнул президент.

Санкции Россия Запад Экономика Урсула фон дер Ляйен
15 июня 2024, 22:59
На Западе испугались российского «оружия-невидимки»
Freepik
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Российская атомная подводная лодка «Архангельск» очень опасна для армии НАТО. Такое мнение выразила газета Express.

Журналисты написали, что западные военные могут не обнаружить эту лодку, что обернется неприятными последствиями.

«„Архангельск“ будет представлять особенно серьезную угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критической инфраструктуры», - написано в газете.

Авторы статьи заявили, что передовая атомная субмарина усилит ВМФ России, потому что ее оборудуют неуязвимыми ядерными ракетами, которые способны лететь со скоростью 6670 миль в час (10 700 километров).

Ранее многоцелевая атомная подлодка Северного флота «Казань» совершила плановую стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по цели в Архангельской области. Упражнения по боевой подготовке проделали в Баренцевом море.

Ракеты Военные Запад НАТО
15 июня 2024, 21:40
Загоревшееся у берегов Йемена торговое судно пошло ко дну
Pixabay
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Торговое судно, загоревшееся в результате атаки у берегов Йемена, идет ко дну, экипаж эвакуировали. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

Торговое судно, загоревшееся в результате атаки у берегов Йемена, идет ко дну, экипаж эвакуировали. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании ( UKMTO ) при британских ВМС.

«Экипаж торгового судна эвакуировался с корабля… Капитан также сообщает, что судно все еще горит и тонет», - говорится в сообщении.

Пожар на судне начался после попадания в него двух снарядов у берегов Йемена. Позже стало известно о попадании третьего снаряда, но судно продолжило путь к следующему порту. Сейчас корабль неуправляем и дрейфует в 55,6 километра к северо-востоку от Джибути.

О нападении на корабль UKMTO сообщило 9 июня.

Атака произошла в 80 морских милях к юго-востоку от Адена.

Великобритания Пожары Корабли Йемен
15 июня 2024, 20:28
Французам решили запретить добычу урана в Нигере
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Власти Нигера могут отозвать право на добычу урана у крупнейшей добывающей компании Orano SA из Франции. Речь идет о месторождении Имурарен, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ Министерства горнодобывающей промышленности Нигера.

«Второе и последнее уведомление подойдет к концу 19 июня, после чего разрешение на деятельность компании (Orano SA - прим. ред.) будет отозвано», - процитировало агентство письмо.

Предложение французской компании по разработке месторождения не отвечает ожиданием властей, следует из документа. В агентстве напомнили, что Имурарен - одно из крупнейших месторождений урана, французы получили разрешение на добычу в 2009 году.

В мае Нигер и США договорились о выводе военных из республики до 15 сентября. Власти двух стран согласовали детали вывода американских частей из региона.

США Франция Промышленность Нигер
15 июня 2024, 19:12
Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ
РИА «Новости»
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Румыния решила не допускать к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию. Об этом рассказал пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип, сообщило РИА «Новости».

Сначала республика пообещала не выдавать визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ. Для некоторых граждан ограничения действуют на уровне Евросоюза.

«Решение также направлено против Белоруссии», - заявил Филип.

Депутат Леонид Слуцкий отметил, что ситуация заставляет возобновить дискуссию о необходимости пребывания представителей России в организации. По его мнению, при такой дискриминации вообще нет смысла оставаться в ассамблее.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в ущемлении россиян. Дипломат отметила, что международные правовые институты деградировали, для Европы стала нормой дискриминация России.

Белоруссия ОБСЕ Визы Россия Евросоюз Румыния

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