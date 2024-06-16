«Эхо <…> России разносится по всему миру. Цены на энергоносители взлетели, как и цены на продовольствие», - сказала она.

При этом многие эксперты и политологи, как российские, так и иностранные, неоднократно заявляли, что санкции против РФ негативно отразились на мировой экономике. Как отмечал российский президент Владимир Путин, западным лидерам не хватает смелости признать неэффективность ограничений против России.

Также Путин напомнил, что экономика РФ находится на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности. Однако, по его словам, место в рейтинге - это не главное. Нужно сохранять темп и движение вперед. До сих пор России это удается, подчеркнул президент.