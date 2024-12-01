Флаг России вывесили на матче НХЛ
Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами «Флорида Пантерс» и «Каролина Харрикейнс» болельщики вывесили на трибунах российский флаг. Кадры с игры опубликовал корреспондент РИА «Новости» Андрей Сенченко в своем Telegram-канале.
Триколор держал в руках один из болельщиков «Флориды», который находился на нижнем ярусе трибун.
Матч состоялся в ночь на воскресенье, 1 декабря. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «Флориды», которая выступала на своем льду.
В составе победителей - российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. За «Каролину» играют Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.
Ранее «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над командой «Автомобилист» из Екатеринбурга. Это была первая победа «Куньлуня» над уральскими хоккеистами за последние семь лет.