01 декабря 2024, 11:27

Флаг России вывесили на матче НХЛ

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Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами «Флорида Пантерс» и «Каролина Харрикейнс» болельщики вывесили на трибунах российский флаг. Кадры с игры опубликовал корреспондент РИА «Новости» Андрей Сенченко в своем Telegram-канале.

Триколор держал в руках один из болельщиков «Флориды», который находился на нижнем ярусе трибун.

Матч состоялся в ночь на воскресенье, 1 декабря. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «Флориды», которая выступала на своем льду.

В составе победителей - российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. За «Каролину» играют Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.

Ранее «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над командой «Автомобилист» из Екатеринбурга. Это была первая победа «Куньлуня» над уральскими хоккеистами за последние семь лет.

НХЛ Хоккей Россия
01 декабря 2024, 09:15
Трамп и Маск внесут революционные изменения в американский ОПК
РИА «Новости»
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Миллиардер Илон Маск после прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти займется сокращением бюджетных расходов, из-за чего сферу ОПК ждут большие изменения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Маск раскритиковал проект истребителя пятого поколения F-35 из-за его дороговизны, а разработчиков назвал «идиотами». После прихода Трампа в Белый дом бизнесмен возглавит Департамент государственной эффективности (DOGE), который определит, какие траты федерального бюджета не нужны. Одним из первых кандидатов на сокращение станет программа F-35, отметило издание.

Бизнесмен увидел альтернативу производства дорогих самолетов в разработке более эффективных беспилотников.

«Многоразовый дрон может сделать это без всех накладных расходов на пилота-человека», - процитировало Маска агентство.

По его мнению, современные системы ПВО или БПЛА будут сбивать истребители.

Ранее предприниматель предположил, что главным оружием будущего станут дроны и гиперзвуковые ракеты. Он добавил, что проект разработки самолетов F-35 провалился еще на этапе формирования.

США Истребители Беспилотники Дональд Трамп Илон Маск
01 декабря 2024, 04:44
Трамп объявил, кто станет следующим директором ФБР
Unsplash
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Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить Кэша Пателя на пост следующего директора ФБР. Политик сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social.

«Я с гордостью объявляю, что Кашьяп „Кэш“ Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш - блестящий юрист, следователь и борец за „Америку прежде всего“, который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа», - написал Трамп.

Он добавил, что Патель будет работать под руководством американского прокурора Пэма Бонди. Трамп считает, что на посту директора Патель вернет ФБР «верность, храбрость и честность».

Действующему директору ФБР Кристоферу Рэю придется уйти в отставку, чтобы освободить место. Рэй был назначен Трампом в 2017 году, формально у него осталось еще три года из его 10-летнего срока.

Кандидатуру Рэя Трамп выдвигал после увольнения с поста директора ФБР Джеймса Коми. Политик начал критиковать Рэя еще до того, как покинул свой пост в 2021 году. Мнение Трампа о ФБР только ухудшилось после того, как в августе 2022 года на его курорте Мар-а-Лаго провели обыск, а позже политику предъявили обвинения в хранении секретных документов.

США ФБР Дональд Трамп
30 ноября 2024, 23:39
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
Pxhere
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Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сообщили на сайте Госдепа.

Там заявили, что антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили ключевые принципы партнерства между двумя государствами. Оно было основано на приверженности демократии, верховенству закона, усилиям по борьбе с коррупцией, уважению основных свобод и прав человека.

«В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма», - заявили в Госдепе.

США выразили сожаление из-за решения Грузии приостановить вопрос о вступлении в Евросоюз. Американские власти осудили чрезмерное использование силы со стороны полиции во время протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее сообщила, что не сложит свои полномочия после истечения срока мандата. Лидер республики заявила о «нелегитимности» парламента.

Грузия США
30 ноября 2024, 23:20
Демонстранты подожгли здание парламента в Тбилиси
Unsplash
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Демонстранты на акции протеста забросали петардами здание парламента в Тбилиси. В одном из помещений начался пожар, сообщил корреспондент РИА «Новости».

По его информации, речь идет о небольшом возгорании. Протестующие продолжают кидать в окна парламента петарды.

Кроме того, в сторону полицейских, охраняющих парламент по периметру, демонстранты запустили несколько фейерверков.

Акции протеста вечером 30 ноября проходят в двух точках в Тбилиси - у здания парламента на площади Руставели и у правительства. Движение на центральном проспекте столицы перекрыто, власти мобилизовали полицию и спецназ.

Протесты в Грузии начались в четверг, 28 ноября, вскоре после того, как премьер страны сообщил о замораживании переговоров по вступлению в Евросоюз. На фоне массовых протестов президент страны Саломе Зурабишвили заявила , что не намерена уходить в отставку до появления «легитимного парламента».

Грузия Пожары Протесты Полиция

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