06 июня 2024, 01:43

Физо не поверил в покушение одинокого сумасшедшего

РИА «Новости»
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Премьер Словакии Роберт Фицо впервые обратился к народу после покушения и рассказал о его причинах. Видеообращение политика появилось на его странице в Facebook*.

«Из-за моих политических взглядов меня попытался убить активист словацкой оппозиции», - сказал Фицо.

По его словам, антиправительственные СМИ и НПО попытаются уменьшить значение произошедшего и будут отрицать связь между нападавшим и оппозицией.

Политик добавил, что у него нет причин верить, что за покушением стоял одинокий сумасшедший. Он напомнил, что еще до нападения говорил о возможности покушения на кого-то из правительства Словакии.

Покушение на Роберта Фицо произошло в Гандлове после заседания правительства. В него выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице. Политика госпитализировали с кровоизлиянием в брюшной полости. Врачи несколько дней боролись за жизнь Фицо, прежде чем его состояние стабилизировалось.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Facebook Оружие Оппозиция Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
05 июня 2024, 23:39
«Тупые, как этот стол». Путин назвал бредом заявления о желании России напасть на НАТО
РИА «Новости»
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Авторы заявлений о планах России якобы напасть на НАТО «тупые, как стол», а все подобные утверждения являются бредом. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий», - сказал он.

Ранее Путин сообщил, что Россия никогда не угрожала главам других государств.

По его словам, это моветон. Президент напомнил, что российские власти всегда придерживались только своей позиции по всем вопросам.

Кроме того, Путин рассказал зарубежным журналистам, что нужно для окончания конфликта на Украине. По его словам, для этого Запад и США должны перестать поставлять оружие ВСУ.

Россия НАТО Владимир Путин
05 июня 2024, 21:53
Путин назвал основного экономического партнера России
РИА «Новости»
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Китай остается основным экономическим партнером России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Эти отношения развивались не ситуативно, а поэтапно. При этом России и Китаю удается диверсифицировать товарооборот», - отметил он.

По словам Путина, отношения двух стран не носят ситуативного характера, они основаны на глубинных интересах.

Также глава государства заявил, что Россия и Китай проводят и будут проводить военные учения. РФ есть что предложить китайскому партнеру и в военно-технической сфере.

Кроме того, Владимир Путин оценил и российско-азербайджанские отношения, отметив, что они сейчас развиваются успешно, надежно и прагматично.

Россия Владимир Путин Китай
05 июня 2024, 21:15
Путин предрек «грипп» экономикам Евросоюза
РИА «Новости»
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Если экономика Германии будет болеть, то это грозит и остальным экономикам стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Прекращение связей России и Германии в сфере энергетики имело печальный результат, немецкие предприятия становятся неконкурентоспособными. Германская экономика - это локомотив европейской экономики. Она будет чихать и кашлять, и все другие страны заболеют гриппом», - напомнил он.

По словам Путина, последствия в сфере экономики могут быть плачевными не только для ФРГ, может «затрясти всю Европу». Так на грани рецессии уже оказалась экономика Франции.

Путин напомнил, что страны Запада планировали подорвать экономику России примерно за шесть месяцев, но до сих этого не произошло.

Россия Евросоюз Владимир Путин Экономика
05 июня 2024, 21:02
Путин назвал моветоном угрозы в адрес глав других государств
РИА «Новости»
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Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, это моветон. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехорошо», - сказал он.

По словам Путина, Россия придерживается только своей позиции по тем или иным вопросам.

В ходе общения с журналистами президент РФ поделился прогнозом о судьбе Украины в случае избрания Дональда Трампа.

В случае победы на президентских выборах в США отношения страны с Украиной поменяются, отметил Путин. Но окончательное решение будет зависеть от того, какой выбор сделает новая администрация.

Россия Владимир Путин

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