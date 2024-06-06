Физо не поверил в покушение одинокого сумасшедшего

«Из-за моих политических взглядов меня попытался убить активист словацкой оппозиции», - сказал Фицо.

По его словам, антиправительственные СМИ и НПО попытаются уменьшить значение произошедшего и будут отрицать связь между нападавшим и оппозицией.

Политик добавил, что у него нет причин верить, что за покушением стоял одинокий сумасшедший. Он напомнил, что еще до нападения говорил о возможности покушения на кого-то из правительства Словакии.

Покушение на Роберта Фицо произошло в Гандлове после заседания правительства. В него выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице. Политика госпитализировали с кровоизлиянием в брюшной полости. Врачи несколько дней боролись за жизнь Фицо, прежде чем его состояние стабилизировалось.

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