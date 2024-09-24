24 сентября 2024, 02:07

Финский зоопарк из-за долгов отдаст Китаю двух панд

Unsplash
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Зоопарк Эхтяри на северо-западе Финляндии решил досрочно вернуть Китаю панд Луми и Пюрю, арендованных на 15 лет. Администрации пришлось отказаться от животных из-за долгов, сообщил Yle.

Ускорившаяся инфляция, пандемия коронавируса, повышение процентных ставок и сокращение числа туристов ударили по бюджету учреждения. Администрация зоопарка решила провести реструктуризацию долгов и сократить траты. Ради экономии в Китай вернут двух панд.

Луми и Пюрю приехали в Финляндию в 2018 году по заключенному на 15 лет контракту. Пробыв в стране всего треть срока, они вернутся домой. До конца осени животные проведут в зоопарке, а потом отправятся на карантин перед переездом.

Все панды принадлежат Китаю. Даже обитающая в Московском зоопарке панда Катюша рано или поздно, по словам первого зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, может отправиться в КНР.

Финляндия Животные Зоопарки Китай
24 сентября 2024, 00:45
Устроивший покушение на Трампа оценил его жизнь в 150 тысяч долларов
Unsplash
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Знакомый американца Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, передал полиции его личные вещи, в том числе записку с обращением к сторонникам. Ее содержание опубликовал Минюст.

Раут несколько месяцев назад оставил коробку с вещами у знакомого. Узнав о покушении, мужчина открыл ее. В ней оказались боеприпасы, четыре телефона и записка к противникам Трампа. Будущий стрелок заявил, что покушение провалилось, и предложил вознаграждение за жизнь политика.

«Я старался изо всех сил и вложил в это всю смелость, на которую был способен. Теперь вам предстоит завершить работу; и я предложу 150 тысяч долларов тому, кто сможет ее завершить», - заявил подозреваемый.

Кроме Трампа Раут мечтал убить президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Он поддерживал Украину и пытался завербовать афганских солдат.

США Уголовное дело Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
23 сентября 2024, 20:36
МИД заявил о трех задержанных в Чаде россиянах и одном белорусе
РИА «Новости»
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В число задержанных в аэропорту Чада кроме социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана также вошел еще один россиянин по фамилии Царев и гражданин Белоруссии Денисевич. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ведомстве уточнили, что власти африканской страны задержали иностранцев в период с 19 по 21 сентября.

«Посольство России в Республике Чад незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации. По линии МИД России предприняты необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса», - заявили в пресс-службе.

В МИД добавили, что находятся в постоянном контакте с властями Чада, а также послом республики в Москве.

О задержании российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в аэропорту столицы Чада Нджамене стало известно в минувшее воскресенье, 22 сентября. По словам коллег россиян, до этого проблем с работой в африканских странах у социологов не было.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство в Нджамене вступило в контакт с властями африканской страны для выяснения всех обстоятельств задержания соотечественников.

Для Шугалея и Суэйфана это не первое задержание в Африке. С мая 2019 года по декабрь 2020-го они провели в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в президентские выборы.

Задержания Африка Россия МИД РФ
23 сентября 2024, 14:35
Названа причина недопуска в Южную Корею запертых на пароме российских туристов
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Советник посольства России в Южной Корее Роман Быков посетил порт Тонхэ, где находится паром с запертыми в каютах туристами. По решению местных властей и миграционной службы дипломату организовали доступ к россиянам, сообщила пресс-служба дипломатической мисси.

В ведомстве уточнили, что прибывшим на судне компании Duwon Shipping 16 россиянам отказали во въезде в страну и запретили покидать каюты до время выхода парома из порта.

По данным посольства, местные власти сослались на решение миграционной службы, которая увидела несоответствие реальных целей визита россиян с заявленными. В частности, туристы не подтвердили источники доходов, необходимых для пребывания в стране, а также не предоставили маршрут будущего путешествия.

Россиян заподозрили, что они готовились к нелегальному трудоустройству в Южной Корее, поэтому во въезде им отказали.

«Российские граждане покинут Тонхэ и вернутся во Владивосток регулярным рейсом морской паромной переправы 24 сентября в 15:00 по местному времени», - заявили в пресс-службе посольства.

О том, что находящихся на борту парома российских туристов заперли в каютах южнокорейские СМИ сообщили в минувшее воскресенье, 21 сентября. Журналисты уточнили, что для россиян организовали поставки питания, но запретили покидать помещения и сходит с борта корабля.

Путешествия Дипломатия Корабли Россия Южная Корея
23 сентября 2024, 12:22
В США в 2025 году испытают новую ракету морского базирования
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Американская компания Lockheed Martin заявила, что планирует в 2025 году испытать морскую версию новой ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-179 JAGM. Об этом сообщило издание Breaking Defense.

Американская компания Lockheed Martin заявила, что планирует в 2025 году испытать морскую версию новой ракеты класса «воздух - поверхность» AGM-179 JAGM. Об этом сообщило издание Breaking Defense.

Компания представила модель катера с установками для пуска JAGM во время выставки в Австралии. Судно оснастили четырьмя пусковыми установками JAGM Quad Launcher, которые вмещают по четыре ракеты. Их можно запускать как с надводных кораблей, так и с боевых машин.

JAGM корабельного базирования предназначена для ликвидации морских дронов и БПЛА. Ракету построили на базе двигательной установки и боевой части AGM-114R Hellfire, дополнив режимом наведения. Дальность JAGM составляет восемь километров.

Ранее российские инженеры во время обезвреживания взрывателя американской ракеты ATACMS досконально изучили его сложную конструкцию.

США Пентагон Оружие

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