11 июня 2024, 15:32

Финский самолет не приземлился в аэропорту Йоэнсуу из-за помех GPS

Unsplash
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Самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Йоэнсуу, провалил попытку сесть у границ России. Как сообщило издание Yle, были сбои в работе GPS.

«Самолет должен был приземлиться в 07:40 утра, но в итоге был вынужден повернуть обратно в Хельсинки, - отметили журналисты.

Судно около 15 минут провело в воздухе, надеясь на восстановление сигнала.

Подобный случай произошел несколько месяцев назад. Самолет этой же авиакомпании не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту и улетел в Хельсинки. Финляндия обвинила Россию в сбоях в работе GPS. Проблемы якобы начались из-за глушилок.

Самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Йоэнсуу, провалил попытку сесть у границ России. Как сообщило издание Yle , были сбои в работе GPS.

Финляндия Самолеты Россия Авиакомпании
11 июня 2024, 15:40
Задержание россиянки в Дании назвали наглой провокацией
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Задержание гражданки России в Дании является беспардонной провокацией местных спецслужб. Об этом РИА «Новости» сообщил российский посол Владимир Барбин.

Дипломат отметил, что посольство обратится к руководству Дании и потребует освободить россиянку, которую задержали по обвинению в шпионаже.

«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной», - подчеркнул он.

По его словам, женщину задержали из-за лживых публикаций в датской прессе. Барбин добавил, что правовой центр в Дании консультировал россиян до 2022 года - он оказывал соотечественникам помощь в понимании местного законодательства.

Ранее в Германии по подозрению в шпионаже задержали немецкого офицера. Мужчина являлся членом оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» и служил в Федеральном управлении по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера. По версии следствия, немец передавал важные данные посольству и генконсульству России.

Дания Задержания Шпионаж Россия
11 июня 2024, 14:53
Скутерист из Рима врезался в дикого кабана и погиб
Unsplash
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Водитель скутера из Рима попал в ДТП с кабаном. Дикое животное выскочило на дорогу, по которой ехал 58-летний мужчина. От полученных травм он скончался в больнице, сообщила газета Giornale.

Авария произошла на северной окраине города. Мужчина ехал по дороге за пределами кольцевой автомагистрали. Водитель - по данным издания, сын владельца крупного производителя минеральной воды - умер в больнице через несколько часов после ДТП. Кабан скончался на месте.

Издание отметило, что дикие животные в Италии нередко провоцируют аварии. После ковидного локдауна количество кабанов в стране выросло на 15%, сейчас их около 2,3 миллиона.

В 2022 году в Краснодарском крае водитель «Газели» сбил 16 кабанов и бросил трупы на дороге. Позже мужчина пояснил, что животные выбежали на дорогу неожиданно, и он не успел сориентироваться.

Италия ДТП Дороги Животные Водители
11 июня 2024, 14:36
Умер открывший статин японский биохимик Акира Эндо
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В Токио умер 90-летний почетный профессор биохимии Акира Эндо, открывший вещество «статин» и удостоенный за это ряда международных премий. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ученого не стало 6 июня. По данным источника издания, смерть наступила в доме престарелых.

Эндо окончил факультет сельскохозяйственных наук в университете Тохоку, трудился в фармацевтической компании, потом стал профессором Токийского университета сельскохозяйственных и технологических наук. В 1970-х годах Акира Эндо занялся разработкой лекарства, снижающего уровень холестерина в крови. В 1973-м он обнаружил такое вещество, производимое синей плесенью, и тем самым открыл путь для разработки статиновых препаратов.

В январе 2024 года в возрасте 77 лет скончался геронтолог Владимир Хавинсон , который открыл пептиды и тем самым спас жизни более 100 миллионов человек.

Япония Ученые Наука
11 июня 2024, 14:33
Макрон отказался уходить в отставку
Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует уходить в отставку вне зависимости от того, какими будут результаты внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Журналисты задали французскому лидеру вопрос о том, не придется ли ему уйти в отставку из-за поражения партии «Возрождение» и победы правой партии «Национальное объединение» (RN). Макрон отметил, что вряд ли политическая сила будет требовать его ухода с должности президента.

«Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно», - подчеркнул он.

Ранее Макрон принял решение распустить парламент и объявить внеочередные выборы. Европейская пресса предположила, что глава государства может оставить должность в ближайшее время. На выборах партия Макрона набрала вдвое меньше голосов, чем фракция «Национальное объединение».

Отставки Эммануэль Макрон Франция Выборы

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