Финский премьер отказался обсуждать с русскоязычными жителями открытие границы

Орпо посетил границу с Россией вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Активисты «Александровского общества» хотели пообщаться с ним на «важнейшую тему», сообщить, насколько сильно ситуация «усложнила жизнь» многих людей.

«Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график», - отмечается в публикации.

Урсула фон дер Ляйен и Петтери Орпо осматривали границу с вертолета.

В начале апреля в Финляндии состоялась акция протеста из-за закрытия границы с Россией. В ней приняли участие около 50 человек. Подобный митинг также проходил в январе по инициативе «Александровского общества».

Это некоммерческая общественная организация, выступающая за поддержку, защиту прав и свобод финляндских русских и русскоязычных финнов, а также «всех людей, разделяющих ценности правового государства».